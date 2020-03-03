2020-03-03T09:00:18+03:00
Политика

«Любовь к братику»: дочь Алёны Шишковой искупалась в бассейне с сыном Анастасии Решетовой

Кадры семейной идиллии запечатлела Симона Юнусова [видео]
Алена Кульмухаметова
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Как лягушата: дочь Алёны Шишковой резвилась в бассейне с сыном Анастасии Решетовой. Фото с "Инстаграм" Алёны ШишковойКак лягушата: дочь Алёны Шишковой резвилась в бассейне с сыном Анастасии Решетовой. Фото с "Инстаграм" Алёны Шишковой
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Вопреки сложившемуся мнению некоторых подписчиков тюменской модели Алёны Шишковой, блондинка вовсе не против, чтобы ее дочь Алиса общалась с сыном ее бывшего возлюбленного Тимати и его новой избранницы Анастасии Решетовой. Подтверждение тому – видео из бассейна, где дочь Алёны Алиса и четырехмесячный сын Тимати вместе резвятся в бассейне. Вместе с малышом плавает и мама Настя. Совсем без макияжа молодая мама прочти не узнаваема. Настя занимается с малышом и устраивает заплыв вместе с Алисой.

Видеопостом поделилась бабушка детей – мама рэпера Симона Юнусова. На кадрах видно, как темноволосый бутуз радостно ныряет под руководством умелого тренера, а его белокурая сестренка плавает рядом. Оба ребенка сияют от счастья, играют и не обращают внимания на свою бабушку.

Подписчики стали гадать: уж не сама ли свекровь Алёны и Анастасии решила ближе свести детей? Сомнения развеяла сама мама Тимати, заявив, что Алиса обожает своего братика.

– Алиса очень просилась на занятия к брату, и вот он – заветный выходной! – пишет Симона в своём «Инстаграм».

Но фолловеры звездной семьи не унимаются и продолжают искать подковырки.

– Симона, я смотрю, у Алисы прям любовь к братику. Это работа вас и родителей или Алиса сама проявляет заботу и нету ревности? – задается вопросом Вероника.

– Скажите, а почему вы её не брали до этого к нему на занятия? – любопытствует Света.

Есть и те, кто зло комментирует и намекает на то, что Шишкова совсем не занимается дочерью.

«А к маме она не просится?», «А почему и Симона, и Алиса утверждают, что Алиса якобы живет с Аленой?» – не унимаются подписчицы.

Однако те, кто отпускает недобрые слова в адрес купающихся малышей, оказались в меньшинстве. Большинство фанатов звездной семьи оставляют восторженные комментарии.

– Прекрасная идиллия между детьми, смотреть одно удовольствие. А вы, Симона, замечательная бабушка, здоровья и удачи во всех ваших делах. Какие у Вас замечательные внуки…

– Это самое милое и трогательное – смотреть как двое деток любят друг друга…

– Они так похожи!!! В жизни тоже?

– Он прям крепыш, умничка, ну а сестренка – звезда, – умиляются фолловеры.

Алёна Шишкова никак не прокомментировала это видео. В этот же день она поделилась фото, где вновь показала свои короткие волосы. Инстамодель рассказала, что сделала их еще короче, и теперь у нее с дочерью одинаковые прически. Свою кровиночку Алёна ласково называет Лисёнок.

– Решили с Лисёнком сделать одинаковые прически, – пишет звезда.

Дочь и сын Тимати купаются в бассейне с Анастасией Решетовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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