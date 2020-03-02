Александр Моор предложил для тюменских инвалидов новые социальные инициативы

Пожелания и проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили сегодня на внеочередном совете по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области. Представители общественных организаций рассказали главе региона о своей деятельности, а также обозначили спектр вопросов, которые необходимо решить, чтобы улучшить жизнь инвалидов в регионе.

Доступная среда

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко отметил, что структура охватывает все вопросы, касающиеся жизни инвалидов в регионе. В их числе вопросы профессиональной реабилитации и ориентации.

– У нас есть агентство, которое активно сотрудничает с работодателями по разъяснению норм закона, мотивации и так далее. Это большой блок, один из основных в нашей деятельности. Есть потребность в создании базы для реализации профориентационных программ. Мы нашли одну площадку, которая пустует. Есть территория, здание, производственные мастерские, которые пустуют. Хотели бы обратиться с просьбой посодействовать в предоставлении этой базы для наших нужд, – обратился Кравченко.

Второй блок проблем касается формирования доступной среды. В частности, есть сложности в диалоге с бизнесом.

– У нас есть эксперты, которые дают заключения. Мы взаимодействуем со всеми департаментами, надзорными органами. Если госструктуры понимают, что такое доступная среда и зачем ее формировать, то предприниматели не всегда идут навстречу. Понятно, что для них это связано с расходами. Но необходимо двигаться в этом направлении, – добавил Евгений Кравченко.

Также хорошо развита система спортивной реабилитации. В структуре ВОИ много спортсменов, чемпионов по разным видам спорта. Выстраивается система адаптивного спорта, в том числе в муниципалитетах. Но имеющиеся программы не совсем отвечают реалиям и запросам населения.

Также организация выдвигает свои предложения по изменению норм законодательства, касающегося инвалидов.

– В частности, мы выступили с предложением увеличить имущественный ценз в пять с половиной раз. Это обусловлено тем, что есть мера соцподдержки в части обеспечения автомобилями. Но, получив такой автомобиль, гражданин лишается возможности постановки в очередь на получение жилья, – обозначил проблему Кравченко.

Глава областной организации Всероссийское общество слепых Галина Тунгусова отметила, что ВОС – старейшая организация, ей исполняется 75 лет. За эти годы накоплен огромный опыт в реабилитационной деятельности. В том числе в сфере спорта, искусства и так далее. И нельзя упускать возможность этот опыт использовать и тиражировать.

– Сегодня большую роль играет информирование инвалидов о том, где они могут получать те или иные услуги, обучаться, получить профессию, трудоустроиться. У нас также в 2017 году создано агентство по трудоустройству. Ежегодно отправляем на профессиональную реабилитацию 16–20 человек. Рады, что нас услышали и открыли на базе медколледжа обучение массажу для слепых. Также слабовидящие получают профессии методистов, психологов, юристов и так далее. Есть проблемы, мы их видим и пытаемся решать конструктивно, в правовом русле, – отметила Галина Тунгусова.

Одна из проблем – трудоустройство

Есть предприятия, есть площади для организации рабочих мест. По словам Галины Александровны, нужна помощь в размещении соцзаказов для предприятий, где работают слабовидящие, чтобы обеспечить им достаточный объем работ.

Также важной темой является поддержка в получении жилья. Прозвучали предложения проработать варианты единоразовой помощи, разработки банковских продуктов для инвалидов и так далее. А для художественных коллективов, которые известны не только в России, но и за рубежом, не хватает худруков, которые могли бы вести занятия. Организации рассчитывают на помощь департамента культуры.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Наталья Буракевич также отметила вопрос трудоустройства как одну из важных составляющих своей деятельности. Специалисты службы сопровождают инвалидов по слуху, собирают документы, систематизируют данные о наличии рабочих мест, информируют работодателей об особенностях работы с инвалидами. Регулярно проводятся встречи с представителями пенсионного фонда, фонда соцстрахования и других учреждений. Есть проблема с помещением для проведения мероприятий, имеющееся помещение очень маленькое и тесное.

Представители спортивно-оздоровительного клуба «Шанс» обозначили проблему передвижения по городу. Это люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Приходится пользоваться социальным такси. Но у этой службы очень плотный и ограниченный график, в результате членам клуба не всегда могут предоставить автомобиль и они не попадают на важные мероприятия. Еще общественники попросили на тюменском телевидении ввести субтитры для инвалидов по слуху.

Что предложил губернатор?

Выслушав все пожелания членов совета, губернатор Александр Моор напомнил, что ранее была создана рабочая группа по инициативе активиста Андрея Романова.

– Я с Романовым встречался, выслушал все его предложения. Всегда считал и считаю, что любые проблемы нужно обсуждать в режиме диалога и с уважением к позиции оппонента. Все остальные варианты деструктивные, – заметил по этому поводу глава региона.

Что касается доступной среды, то это очень большой вопрос, который тянется с давних времен, подчеркнул Моор. Старые здания строились без учета требований к обеспечению безбарьерной среды.

– Все муниципальные объекты мы будем приводить в соответствие с этими требованиями. Тут нужна ваша консультационная помощь и нам, и бизнесу, – сказал он.

По поводу предоставления соцзаказов Александр Моор отметил, что нужно оценить объемы и другие параметры.

– Можно в рамках проекта «Покупаем тюменское» провести акцию, чтобы призвать потребителя приобретать продукцию предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, тем более что эта продукция востребована, – добавил он.

Также губернатор внес свои предложения по помощи в приобретения жилья, работе социального такси и другим вопросам. И обещал, что такие обсуждения актуальных вопросов жизни инвалидов будут проводиться регулярно.

КОНКРЕТНО

Новые социальные инициативы губернатора Моора для инвалидов:

– строительство нового центра для общения, досуга, занятия спортом для инвалидов;

– новая формула расчета имущественного ценза;

– создание нового бренда «Сделано слепыми».

Подпись к фото: Тюменским блинопёкам всё-таки удалось осуществить задуманное

Подпись к фото: Самая главная победа - за хозяйкой «Битвы блинопеков»

Блин – не комом

В Ялуторовске впервые за 14 лет перевернули трёхметровый блин

Главное событие в жизни Тюменской области на прошлых выходных – без сомнения, широкий разгуляй на Масленицу. Традиционная «Битва блинопёков», которая прошла на Сретенской площади в Ялуторовске, собрала участников из шести команд, в числе которых: сотрудники тюменского МЧС, ялуторовского санатория «Сосновый бор», «Арагац Плазы», команда объединения предпринимателей «Опора России», шеф-повара ресторанов – участников Ассоциации гостеприимства Тюменской области и команда главной тёщи Масленицы.

Вот уж «Нежданчик»!

У каждой команды свой секрет мастерства – приготовление теста, его заливка на сковороду, собственная техника переворачивания блина и, конечно, командная работа. Говорят, важно, чтобы и солнце блин подпекало. Специально для тех, кто норовит дать совет, как выпекать блин, в этом году подготовили метровую сковороду.

В первый раз за много лет тюменским блинопекам поддался трехметровый блин, который перевернула команда главной тёщи Масленицы. Но и другие любители блинчиков не оплошали – например, команда «Опоры России». Блинопёки назвали свой шедевр «Нежданчик», и это «имечко» полностью себя оправдало - команда любителей блин перевернула. Жюри присудило ему первое место.

- В прошлом году я был здесь, посмотрел и предложил нашим ребятам. И сделали все по-взрослому, испекли трехметровый блин! – сказал капитан команды Эдуард Омаров.

Самый креативный блин испекла команда МЧС - в триколоре, они заняли второе место. Как признался начальник 24-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Тюменской области Ильгиз Назмутдинов, блины пекли для того, чтобы порадовать ялуторовчан и гостей города. Третье место получила команда «Сосновый бор».

Главная победа осталась за хозяйкой «Битвы блинопеков», добившейся результата на 14 год проведения мероприятия. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» спросила у главной тёщи Масленицы, как ее команде удалось справиться с главным символом праздника и какие эмоции она испытывает.

– Мы счастливы! Ещё как счастливы, – восклицает тёща Лариса. – Сейчас этот блин поделим на порции и будем угощать всех гостей. Пусть все пробуют! Каждый раз рецепт один и тот же, но всегда что-то мешало: то погода, то дрожжи в тесте. На этот раз нам посоветовали не добавлять дрожжи в тесто, и у нас всё получилось. Новый рецепт нам подсказали наши болельщики в интернете, – делится тёща.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году тюменскую сковороду диаметром 3 м 20 см зарегистрировали в Книге рекордов России.

КСТАТИ

В 2017 году Ялуторовск получил звание «блинной столицы России» на всероссийском конкурсе событийного туризма Roex. Ялуторовский праздник «Сибирская Масленица» вошел в национальный календарь событий России и стал самым ярким проектом.

ГАСТРОЛИ

Автор: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: https://vk.com/natalia_oreiro_siempre (паблик Siempre Natalia Oreiro)

Подпись к фото: «Дикий ангел» не прилетит, как минимум, до осени

«Дикий ангел» не долетел до Тюмени

Наталия Орейро отменила концерт в Лучшем городе земли

Новая рабочая неделя принесла тюменским поклонникам уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро неприятный сюрприз: концерт уругвайской дивы под названием «20 лет вместе» отменён по техническим причинам. Официальное обращение ко всем зрителям опубликовали организаторы тура в социальных сетях, чем вызвали огромный шквал гневных комментариев со стороны фанатов.

- Дорогие друзья! В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура, запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся. В ближайшее время мы сообщим о новых датах. Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь/декабрь 2020). Подробная информация о новых датах концертов, о действительности купленных билетов, об их обмене или возврате денег за них вскоре будет объявлена на сайтах организаторов и на официальных страницах в социальных сетях.

Организаторы концерта принесли фанатам Орейро свои извинения. Они подчеркнули, что собираются исправить ситуацию и совсем скоро сообщить дату новых концертов. Когда приедет Нати в наш город – будет известно позднее. Тюменцы могут вернуть деньги за купленные билеты с 15 марта по 15 июня 2020 года.

Концерт Наталии Орейро был запланирован на 5 апреля в Тюменской филармонии. Звезда сериалов «Дикий ангел», «Ты – моя жизнь», «Среди каннибалов» и «Качорра» готовила для россиян большую юбилейную программу, в которой планировала исполнить любимые композиции и новые хиты. Помимо Тюмени, у уругвайки были намечены концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.

С ПРАЗДНИЧКОМ

Автор: Алёна КУЛЬМУХАМЕТОВА

Фото: тематическое

Подпись к фото: Цены на цветы могут поднять до 30%

Цветочный бум

К 8 марта цветы значительно подорожают

Тюменские цветочные бутики со вчерашнего дня взвинтили цены на цветы. Главная причина существенного подорожания – Международный женский день 8 марта. По подсчётам экспертов, «ценник» на букеты подрастёт, как минимум, на 20–30 процентов.

Флорист Юлия Посысаева рассказывает, что сейчас одна роза продается по цене от 80 рублей, а в преддверии 8 Марта за розочку придется отдать не меньше 100 рублей. Она советует заказывать букеты и даже цветы поштучно заранее, как минимум за 3-4 дня. В других магазинах разница небольшая, всего в 5–15 рублей. В восьми цветочных магазинах подтвердили, что цены к празднику поднимутся на 20, а то и 30 процентов. Ранний рост стоимости связан и с тем, что праздничный день в этом году выпадает на воскресенье, а значит, мужчины-коллеги будут поздравлять тюменок уже в четверг или в пятницу.

Отметим, что тюменцы могут сэкономить на покупке цветов, если обратятся в тепличные хозяйства Тюмени. Так, тюльпаны можно купить всего по 35–40 руб. за штуку вместо 70 рублей в магазинах. За цветами придется ехать самостоятельно, заказать доставку или забрать тюльпаны из ближайшего цветочного не получится.

Кстати, на первом месте к 8 марта традиционно находятся тюльпаны. И здесь спрос вполне оправдан, ведь этот цветок по-весеннему нежен, хрупок, ароматен и свеж! На втором месте по спросу розы, на третьем – хризантемы. Но сегодня лучший букет – компактный, составленный из цветов разных оттенков, в легкой бумажной упаковке, которую просто снять перед постановкой цветов в вазу. В тренде этакий шикарный минимализм – минимум постороннего и максимум внимания к красоте и изысканности цветочного материала.