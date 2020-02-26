Тюменцы узнали больше о пролечивании зубных каналов

Помимо лечения кариеса, который у всех на слуху, стоматологам часто приходится проводить эндодонтическое лечение, то есть пролечивать зубные каналы. Галина Валерьевна Бурдиян, стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус», рассказала о приборе под названием «апекслокатор», который является главным помощником в диагностике зубных каналов.

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

– Галина Валерьевна, чем определяется успешность эндодонтического лечения?

– Тем, насколько качественно выполнены обработка канала, стерилизация и полная его обтурация. Но прежде чем приступить непосредственно к лечению, необходимо провести диагностические мероприятия – сделать рентген, чтобы оценить состояние периапикальных тканей, и определить рабочую длину канала, используя апекслокатор.

– Что означает рабочая длина канала и зачем нужно ее знать?

– Это длина, на которую обязательно необходимо обработать, промыть и запломбировать канал. В 75% случаев апикальное отверстие отклонено от основной оси зуба. Это значит, что рентгенологически определяемый апекс и апикальная констрикция часто располагаются на разном уровне, поэтому при использовании только рентгенограммы для определения рабочей длины корневого канала могут возникнуть серьезные неточности.

– На чем основывается метод с использованием апекслокатора?

– На постоянстве электрического сопротивления тканей. Твердые ткани зуба обладают более высоким сопротивлением, чем слизистая оболочка полости рта и ткани периодонта, поэтому электрическая цепь между электродами, размещенными на губе и в канале, остается незамкнутой до момента достижения файлом тканей периодонта.

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

– Как проводится диагностика канала апекслокатором?

– От апекслокатора идет провод, который делится на две части: одна часть фиксируется с помощью держателя на щеке, а вторая с помощью крючка крепится на эндодонтическом инструменте, который уже находится в корневом канале. Прибор измеряет глубину погружения и отображает ее на шкале, а также указывает точку окончания корневого канала. Процедура абсолютно безболезненная.

– Использование апекслокатора как-то влияет на стоимость всего лечения?

– Сегодня этот метод уже входит в стандарт эндодонтического лечения, пациент данную процедуру отдельно не оплачивает, соответственно использование прибора никак не влияет на стоимость.