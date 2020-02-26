2020-02-26T10:17:44+03:00
Здоровье

Тюменцы узнали больше о пролечивании зубных каналов

Стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус» рассказала о приборе под названием «апекслокатор»
Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».
Изменить размер текста:

Помимо лечения кариеса, который у всех на слуху, стоматологам часто приходится проводить эндодонтическое лечение, то есть пролечивать зубные каналы. Галина Валерьевна Бурдиян, стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус», рассказала о приборе под названием «апекслокатор», который является главным помощником в диагностике зубных каналов.

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

– Галина Валерьевна, чем определяется успешность эндодонтического лечения?

– Тем, насколько качественно выполнены обработка канала, стерилизация и полная его обтурация. Но прежде чем приступить непосредственно к лечению, необходимо провести диагностические мероприятия – сделать рентген, чтобы оценить состояние периапикальных тканей, и определить рабочую длину канала, используя апекслокатор.

– Что означает рабочая длина канала и зачем нужно ее знать?

– Это длина, на которую обязательно необходимо обработать, промыть и запломбировать канал. В 75% случаев апикальное отверстие отклонено от основной оси зуба. Это значит, что рентгенологически определяемый апекс и апикальная констрикция часто располагаются на разном уровне, поэтому при использовании только рентгенограммы для определения рабочей длины корневого канала могут возникнуть серьезные неточности.

– На чем основывается метод с использованием апекслокатора?

– На постоянстве электрического сопротивления тканей. Твердые ткани зуба обладают более высоким сопротивлением, чем слизистая оболочка полости рта и ткани периодонта, поэтому электрическая цепь между электродами, размещенными на губе и в канале, остается незамкнутой до момента достижения файлом тканей периодонта.

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

Фото - семейная клиника «Доктор Альбус».

– Как проводится диагностика канала апекслокатором?

– От апекслокатора идет провод, который делится на две части: одна часть фиксируется с помощью держателя на щеке, а вторая с помощью крючка крепится на эндодонтическом инструменте, который уже находится в корневом канале. Прибор измеряет глубину погружения и отображает ее на шкале, а также указывает точку окончания корневого канала. Процедура абсолютно безболезненная.

– Использование апекслокатора как-то влияет на стоимость всего лечения?

– Сегодня этот метод уже входит в стандарт эндодонтического лечения, пациент данную процедуру отдельно не оплачивает, соответственно использование прибора никак не влияет на стоимость.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бывший вирусолог «Вектора» - о коронавирусе: «На создание вакцины уйдет минимум пять лет, а на каком животном ее испытывать - пока не ясно»
Пока главным средством борьбы с коронавирусом является карантин. Помогут ли противовирусные препараты в борьбе с заразой и когда могут открыть Китай?
Почему люди заражаются на «чумном корабле» Diamond Princess, хотя там почти две недели строгий карантин
Вирусолог Александр Чепурнов списывает все на отсутствие дисциплины у пассажиров и предлагает ввести в России штрафы для тех, кто сбегает из-под карантина, а распространение коронавируса приравнять к ВИЧ
Новости 24
Ялуторовские пожарные испекли гигантский блин
С шестого этажа тюменской высотки выпал молодой человек
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
На улице Береговой в Тюмени снова горел дом
Тюменец угнал из автосалона машину, чтобы довезти коллегу до остановки
В Тюмени ищут водителя, сбившего на перекрестке девушку
Тюменец столкнулся с мошенничеством при переоформлении документов на земельный участок
Жителя Тюмени осудили за раскладку мефедрона по тайникам
На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Новый знакомый побил и ограбил тюменку
Улицу Брестскую в Тюмени закроют для движения на два месяца
Погода на 26 февраля в Тюмени: вечером город завалит снегом
Полицейские нашли в Тюмени кальянную без лицензии
Тюменские спасатели тушат пожар в двухэтажке на Мысу
Назначен новый генеральный директор газеты «Тюменская область сегодня»
Тюменского инвалида незаконно сняли с учета по улучшению жилищных условий
Тоболяк угомонил шумного соседа ножом в спину
Тюменку, упавшую на плиту во время готовки, экстренно госпитализировали
В Тюмени у нового колеса обозрения появились «ноги»
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 74 пожара
В ближайшие выходные в Ишиме пройдет игротека
Тюменцы ищут живодеров, содравших с кота кожу
Улицу у берега тюменской Туры закроют для авто на месяц
В Тюмени банкротящийся научный центр продал ведро для шампанского и фужеры
На центральной улице Тюмени горел склад
На мастер-класс известного спикера Максима Батырева не всем хватает билетов