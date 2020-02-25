Затопил кипятком и пропал: тюменцы неделю ищут владельца квартиры, оставившего без воды весь подъезд

Жильцы первого подъезда дома на улице Федюнинского, 17 сидят без воды с 18 февраля. В этот день в диспетчерскую товарищества собственников жилья «Юность» поступил звонок от жильцов: сверху их заливало кипятком. Стояк перекрыли, а вот достучаться до виновника потопа до сих пор не могут.

– Жильцы дома в Тюмени ищут Михаила Кислякова. Затопил кипятком два этажа. По адресу не проживает, на телефон не отвечает, уже неделю сидим без воды. Участковый на букве закона, а мы без воды, – опубликовала пост соседка Кислякова Ирина.

"Может трубу прорвало-никто ж не знает, что там в квартире случилось", - обсуждают соседи в Сети. Скриншот поста пользователя Яндекса Ирина П

Неизвестно, что случилось в квартире Кисляковых: хозяева дома не живут. ТСЖ воду перекрыли, а причины жаркого наводнения выяснить не могут. Зайти в ту самую шестую квартиру на втором этаже невозможно: хозяев дома нет давно. Они и не живут в ней – говорят, хотели продавать. Соседи, участковый, управдом разыскивают Михаила Александровича Кислякова, 1952 года рождения и его супругу.

– Обычно он передавал мне 22–23 числа каждого месяца показания, звонил – он мой сотовый знает. Он всегда мне звонит на сотовый. А тут – тишина, а уже 25-е, – рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» техник ТСЖ «Юность» Раиса Николаевна.

У жильцов есть предположение, что Кисляковы на даче в поселке Московский. Представитель ТСЖ обратилась к участковому, чтобы полиция связалась с соседним районом – может, так найдут? По словам работников ТСЖ, соседи сообщили о проблеме участковому, в городскую администрацию, ищут владельца квартиры в интернете. Пока тщетно.

– В квартиру мы зайти не можем, не имеем права вскрывать без согласия владельца. Жильцы его ищут везде, по всем соцсетям уже пишем. Я даже в «Одноклассниках» клич бросила. Мы не можем открыть стояк: он топит горячей водой уже вторую квартиру, – жалуется Раиса Николаевна. – Найдите мне его, пожалуйста. Хоть посреди ночи позвоните, когда найдете – я воду людям включу.