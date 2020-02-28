Испытано на себе: как я разгребала тюменскую конюшню

Красивая мечта – завести красавца-скакуна, расчесывать гриву, заглядывать в глубокие глаза, шептать ласковые слова любимцу, потом оседлать коня да пуститься по полю галопом… Если это картина ожидания, то всегда есть реальность, а в ней, по старой русской поговорке, любишь кататься – люби и саночки возить.

Ценнее всего на конюшне – помощь людей. Периодически Горьковский конноспортивный клуб объявляет набор волонтеров, желающих ухаживать за животными. Взамен сотрудники конюшни проводят уроки верховой езды. Я напросилась в добровольцы и прихватила с собой подругу.

Я на коне

Красавец-жеребец и его наездник – это мужественная картина в стиле Old Spice, будто сошедшая с экрана телевизора. А снята она в тюменском поселке Горьковка, на местной конюшне. Эпичное фото обитатели клуба предложили сделать тюменцам к 23 февраля. Забавно, что рыцарей для коней здесь не сыщешь. У координатора волонтеров Елены Фавориной на этот счет есть собственная поговорка: есть люди, которым нравятся лошади, а есть люди, которым нравятся они на лошади.

– Я нравлюсь себе, я – классный, я – на коне... Такие волонтеры очень быстро от нас уходят, – поделилась наблюдением Лена.

Спрашивает: готовы ли мы потрудиться? Велела взять с собой рабочую одежду, прихватить обед. Выведала, не белоручки ли... После такого разговора ранним субботним утром Лена доставила нас в Горьковку, 18 км западнее Тюмени.

Конюшня строится недавно, табун в 60 голов переехал сюда из Кулаково. Есть небольшой заработок от аренды денников, уроков верховой езды, фотосессий и проката лошадей. Но доход едва покрывает расходы на содержание табуна. Конюшня – дело нерентабельное, окупиться ей сложно. Добровольцы сами сколачивали денники, строили левады, загон.

– Постоянных волонтеров здесь 10 – 12 человек. Есть спортсмены, есть частные владельцы, которые арендуют здесь денник для своих лошадей и сами ухаживают за ними. Мы находимся тут целыми днями. У нас тут команда. Жизнь, – рассказала Фаворина.

Кони сыты, хлопцы запряжены

Переодевшись в робу, отправились в конюшню. В стойле красавец, почуяв человека, забил копытом: значит, выведут порезвиться. Действительно, мы вывели нескольких коней в загон на улице.

А теперь, девочки, берем лопаты, вилы, тележки – и в бой. Физический труд я воспринимаю как отдых от постоянного потока рабочих мыслей. Именно с этой целью ехала в Горьковку – освободиться от мусора в голове. Подруга назвала это иппотерапией. Она тоже мозолей на руках не боится. Заходим в денник.

Самый смак – у задней стенки. Важно не просто загрести всё накопившееся «добро» в тележку, а отсортировать «котлеты» от еще годной подстилки. Сено здесь – роскошь. Перебрали «драгоценности», собрали всю «прелесть» в тележку и вывезли на улицу, натаскали свежего сена. Так мы справились с пятью денниками за три-четыре часа. Видите, как легко – всего-то абзац! Хотя нет. Полный абзац!

Давайте правду: не женское дело – махать лопатой с лошадиными испражнениями. Это тяжело физически. Правда, после сидячей работы такое волонтерство даст вволю размяться и попотеть, но плечи, спина, поясница гарантированно возьмут на себя не свой вес. Это мужской труд. Спрашиваю Лену: а где те благородные мужи, что ждут от женщин вдохновения на подвиги и не посрамятся честью ради леди? Собственно, вот леди, а вот и кони. Они есть, но сегодня не пришли, заверяет Лена.

Пока я была в Горьковке, кое-кто заходил, но то были вроде бы частники. Большинство работников – дамы. Здесь волонтерят несколько семей, одни из них – Жильцовы. Мама Ольга и дочь Татьяна ухаживают за лошадьми около пяти лет, папа Дмитрий присоединился только спустя время. Теперь все вместе выступают на любительских соревнованиях.

Конь мой вороной

А можно на соревнованиях выступать? Вполне. Вот потрудишься – и учись верховой езде. А кто эти отчаянные люди – заводчики лошадей? Так вот она – Маша. После праздничного вечера накануне студентка едет за город. В любом состоянии каждый день Маша должна быть здесь.

– У меня конь, он не может без меня. Я выкупила Филиппа 3 сентября 2017 года. До этого год на нем ездила. Он как будто меня ждал. Люблю. Прям люблю – по-другому не скажешь, – призналась она.

Обошелся в 50 тысяч рублей. Завести лошадь не проблема, а вот ухаживать за ней, содержать, снаряжать, лечить – до этого не всякий финансово дорастет.

– Мне подруга пишет: «Читаю пост – вот как про тебя. Идеальный частник живет на конюшне, в своей машине, и никогда не спит. Ночью сторожит, днем занимается ремонтом, отбивкой, прокатом, разгрузкой кормов и стиркой вальтрапов голыми руками в ледяной воде. В свободное время ходит и спрашивает, чем еще помочь. Светится благодатью вместе со своей лошадью, тем самым снижая затраты на освещение до нуля», – прочла Маша.

Маленькой Маша боялась лошадей. Это не редкость: при мне приехали дети заниматься на пони. Идет ребенок, ведет скакуна, а у самого коленки трясутся. По словам инструкторов, наездник должен дать почувствовать лошади, что он ее владелец. Иначе конь будет егозить.

Всадник должен дать лошади почувствовать, что он ее владелец.Фото: Ирина Ромашкина

Лошадью ходи

Наконец мы идем к нашей Авроре. Лена учит седлать лошадь, с ее помощью Даша надевает уздечку. Пока куратор подбирает подходящее снаряжение, Даша по наитию поет: «Мы пойдем с конем по полю вдвоем...» Конные прогулки в поле и по лесу тоже проводят, но нам предстоит урок в манеже.

– Прежде чем быть извозчиком и забрать силы лошадки, мне хочется подарить ей заботу. Мы должны были выгрести эти горы содержимого в денниках, чтобы не было стыдно перед ней на нее сесть, – рассудила Даша.

На уроке инструктор научила, как правильно садиться в седло. Без сноровки тут не справишься, да и физподготовка пригодится. Больше всего Дашу напугала высота. Пришлось потрудиться, ведь сидеть нужно ровно, вступить с лошадью в синхрон: когда она поднимает ногу, нужно привставать. Потом сплели руки за спиной и пустились рысью. Задание учит равновесию, держаться приходится ногами, бедрами, а спина сама выпрямляется.

Идеальный волонтер

– Легко ли кататься?

– Легче, чем вычищать стойла.

– А что было приятнее всего в этой поездке?

– Заглянуть в глубокие глаза лошади.

Нюра - одна из "пенсионерок" конюшни.Фото: Ирина Ромашкина

В одном из денников живет Нюра. До чего красивая – белая, в крапинку, ласковая нутром и с глубокими глазами… Оторваться от этого взгляда сложно. Лошадь жила у частников, у нее развился ламинит (ревматическое воспаление копыт), и верхом на ней ездить нельзя. Так и потребовалось избавиться от красавицы. Кобылицу выкупила главный тренер, основатель конюшни, директор Горьковского КСК Светлана Колмогорова. Пожалела. Теперь животное существует на довольствии конюшни. Колмогорова искренне не поняла моего вопроса: за что любите лошадей?

– Разве можно любить за что-то? Можно за что-то не любить. Просто я их люблю, с детства с ними и другой жизни я себе не представляю, – ответила она. – Лошадь – это ответственность. Идеальный волонтер – это человек, который любит лошадей, не боится работы. Нам нужен волонтер, который готов учиться. Главное – желание и любовь. Если человек любит лошадей, он найдет время, возможности, чтобы быть на конюшне.

Начинающим волонтерам рекомендуют приезжать дважды в неделю.Фото: Ирина Ромашкина

Я не идеальный волонтер. Мне, как и Даше, сложно справится с логистикой. Но вот прошло время, а я всё вспоминаю бездонно глубокие, наполненные не то слезой, не то добротой глаза Нюры. Хочется вернуться, чтобы побыть с ней рядом: постоять в деннике, послушать ее дыхание, нашептать успокоительных речей ей, такой большой, благородной, красивой. Каждому животному нужен его человек. Надеюсь, и к Нюре придет ее благородный рыцарь.