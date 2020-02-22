2020-02-22T09:15:44+03:00
Общество

Тюменская пенсионерка рассказала, как интернет помогает ей в жизни

По итогам конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету»
Светлана БОРИСОВА
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Тюменская пенсионерка рассказала, как интернет помогает ей в жизниТюменская пенсионерка рассказала, как интернет помогает ей в жизниФото: Татьяна Коркина
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Тюменская область заняла 8-е место в номинации «Самый активный регион» и вошла в топ-10 активных субъектов РФ. Одна из участниц конкурса Завия Фрицлер рассказала, какое место глобальная сеть занимает в ее жизни. Будучи человеком с активной жизненной позицией, Завия Ахметовна принимает участие в различных мероприятиях, на которых можно почерпнуть что-то новое. Не стали исключением и курсы по повышению компьютерной грамотности.

По ее мнению, без интернета в наше время немыслима жизнь не только молодого поколения, но и пенсионеров, ведь, овладев даже самыми простыми вещами, можно экономить силы, время и средства. Например, через платежные системы и портал государственных услуг можно не выходя из дома оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы и налоги. Соседи Завии Ахметовны, узнав, что для оплаты услуг необязательно идти в отделение банка или на почту, просят ее не только помочь осуществить перевод, но и попутно сами осваивают онлайн- сервисы.

Учитывая свойство интернета сокращать расстояния, многие представители старшего поколения активно используют социальные сети в качестве средства коммуникации. Здесь можно отправить как текстовое, так и звуковое сообщение, поделиться фотографией или ссылкой одним нажатием кнопки.

Однако для посвятившей себя рукоделию Завии Ахметовны соцсети – это еще возможность черпать новые технологии изготовления кукол и делиться своими секретами мастерства с другими. На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Завия Ахметовна демонстрирует рукоделие, а в созданной тематической группе размещает видеозаписи с мастер-классами по шитью. И конечно же, материалы для своих творений продвинутая пользовательница заказывает исключительно в интернет-магазине.

В планах у рукодельницы из Богандинского – расширение аудитории, выход на новые интерактивные площадки и работа с графическими редакторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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