На Ямале тюменский дальнобойщик три дня живёт в тундре из-за опрокинувшейся в болото фуры

В затруднительную ситуацию попал тюменский водитель фуры, выполняя очередной рейс на Ямал. Три дня назад на 395-м километре трассы Сургут – Салехард, в 70 километрах от Губкинского, его большегруз из-за гололеда и шквалистого ветра забросало по дороге и опрокинуло на бок. Автомобиль оказался в болоте, которое в этом месте зажимает северную дорогу с двух сторон.

– Слава богу, живой, никого не зацепил. Но против стихии мы бессильны. Я за рулем 34 год без аварий, проехал миллионы километров, разные трудности на дороге встречал. И по Тундре ездил не раз, и ветер бывал и похлеще. Но тут не справился. Порыв был очень сильный, меня начало тащить по дороге и бросать на бордюры. Прицеп 4 метра в высоту и 16 в длину, парусность высокая, а груз всего на 2,4 тонны – я вез пенопласт. Поэтому сильный ветер сыграл со мной злую шутку. Если б не бордюры, я бы просто съехал в кювет, потом меня проще было бы вытянуть. Но в итоге стал просто разбивать машину о бордюры. Плюс гололед сильный – занесло так, что машина завалилась. При этом от ударов пробило баки, вытекло топливо, – рассказал Дмитрий Криворучко.

Первые полтора дня вынужденной стоянки на трассе было холодно, отмечает дальнобойщик. Возможности греться в заведенном автомобиле не было. На место аварии прибыли спецслужбы и дорожники. Экскаватором удалось вернуть машину на колеса, правда при этом пострадал радиатор, и вытек антифриз.

– Но экскаватору было тяжело работать, его на ветру тоже мотыляло во все стороны, пока он поднимал машину, – отмечает водитель.

Груз не пострадал, его до адресата доставила другая машина. Дмитрию осталось эвакуировать собственный автомобиль, который был приобретен для работы на рейсах в кредит. Но это оказалось сложнейшей задачей.

У автомобиля пробиты баки и радиатор, самостоятельно ехать она не сможет

– Я дал объявления на сайты грузоперевозок. Но пока тишина в эфире. Было два звонка, но такие цифры назвали – я таких людей не понимаю. Чтобы кто-то сегодня отозвался на такую просьбу, это один шанс из тысячи. Время такое. Был бы Советский Союз, я бы уже сегодня дома сидел и чай пил.

Что касается сообщений о перенесенном из-за переживаний инсульта, то Дмитрий, узнав об этом, горько усмехается, заметив, что его неправильно поняли.

– Ну понаписали. У меня был инсульт, и в этом же районе, но только в прошлом году, а не сейчас. «Везет» не на Ямале. Машина в кредит, ипотека, на работу больше нигде не берут, потому что тебе за 50, поэтому я, конечно, пережил определенный стресс, первое время была настоящая паника. Но сейчас благодаря дочери и внучкам, которые сказали мне: «дедушка, возьми себя в руки, ты очень сильный, не наделай глупостей» – я более-менее успокоился, – рассказывает водитель со стажем.

Он отмечает, что за три дня из проезжавших мимо остановились, чтобы справиться, не нужна ли помощь, только пара дальнобойщиков.

– Попались хорошие люди, коллеги, оставили продукты, плитку, воду, солярки, – говорит Дмитрий.

Есть шанс, что завтра его автомобиль отбуксируют до Губкинского. 15 лет назад Дмитрий Криворучко работал на Ямале в управляющей компании ЗАО «Технология-Сервис» и сохранил хорошие отношения с ее руководителями. Он связался с ними, и хотя прошло столько лет, они не отказали в помощи.

Помочь водителю вызвались бывшие коллеги

– Очень благодарен управляющему Ильдару Юлдашеву и начальнику базы Александру Десятову. Они не в первый раз уже приходят мне на помощь. Они дали команду, для меня сварили жесткую сцепку. И завтра хотят отбуксировать в Губкинский. По крайней мере, пообещали, а там видно будет. Очень благодарен этой компании. Я когда-то был там на хорошем счету, если бы это было не так, наверное, никто бы не откликнулся. Более того, они теперь зовут меня обратно к ним на работу, – делится попавший в беду водитель.

Впрочем, оттащить пока собираются только сам грузовик – прицеп придется оставить и затем искать способ эвакуировать. Но тянуть один прицеп будет уже полегче. Однако, даже если удастся вся эта операция влетит дальнобойщику в копеечку. Да и добираться из Губкинского домой с покореженной машиной тоже будет проблемой, говорит Криворучко.

– Посмотрю: придется либо ее на разбор сдавать, чтобы расплатиться с кредитом, либо пытаться починить. А это, уже сейчас понятно, будет стоить дорого. Ну на все воля божья, – подытожил водитель.

Добавим, что 18 февраля на Ямале из-за непогоды пришлось отменять авиарейсы, синоптики отмечали порывы ветра до 23 м/с, а из-за метели закрывалось движение по зимнику Надым – Салехард. А в Ноябрьске штормовым ветром уничтожило праздничную конструкцию.