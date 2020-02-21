Тюменки претендуют на титул «Мисс Россия»: стать ближе к короне королевы красоты поможет онлайн-кастинг

Ялуторовчанка Юлия Сиюткина, тоболячка Анастасия Соколова и тюменка Елена Рябова участвуют в онлайн-кастинге национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2020». Голосование проходит на ресурсе Woman.ru.

Скромная блондинка Юлия Сиюткина 22 лет родом из поселка Каргалы. Училась в медколледже в Ялуторовске, а после, в августе 2019-го, переехала в Тюмень и устроилась фельдшером в скорую, на двенадцатичасовую смену у нее приходится по 10 – 16 выездов. Никто из сослуживцев и не знал, что девушка увлекается участием в конкурсах красоты. Меж тем у Юли уже есть титул первой вице-мисс, который она завоевала на «Мисс ялуторовчанка».

– Мне нравятся конкурсы красоты. Прежде не было другой возможности участвовать. Если б были еще какие-то кастинги, то я с удовольствием еще бы ходила. Пока есть возможность, буду участвовать, – рассказала девушка.

Вице-мисс Ялуторовска мечтает о короне "Мисс Россия". Фото со страницы героини во "ВКонтакте"

Об идеале

Быть эталоном красоты – это труд. Нужно соответствовать стандартам и быть в рамках критериев. Претендуешь на корону королевы красоты? Должна быть в возрасте 18–23 лет, ростом от 173 сантиметров, незамужней и без детей. Без татуировок. Без уголовной ответственности. У конкурсантки не может быть фото или видео эротического содержания. Строго под запретом вредные привычки! И разумеется, будущая «Мисс Россия» должна быть гражданкой Российской Федерации.

Юля выдерживает все требования. Правда, были пункты, над которыми Юле надо потрудиться. Ялуторовчанка так загорелась предложением, что довела талию до 65 сантиметров. Теперь ее параметры – 86-65-92. Но девушка стремится к международному идеалу – 90-60-90.

– Анна Воронова, директор модельного агентства, которая управляет конкурсами красоты и сидела в жюри на «Мисс Ялуторовск». Она мне предложила: если я похудею, то она меня возьмет на другие конкурсы, – рассказала Юлия. – У меня рост меньше 173 сантиметров. Мне нужно вытянуться на пару сантиметров. Всегда думала, что я высокая, а теперь вот мне бы повыше быть! Я уже всё об этом прочитала: нужно долго висеть на турникете.

Юля призналась, что была и на открытом кастинге в Тюмени. Пришли 52 красивые девочки, и она будто стушевалась. Отбор на главный национальный конкурс в нашей стране «Мисс Россия – 2020» в областной столице прошел 1 декабря.

Так появилась идея принять участие в онлайн-кастинге на интернет-платформе. Голосование началось чуть больше недели, ялуторовчанка же заполнила анкету всего три дня назад и выставила в соцсетях просьбу поддержать ее. Так коллеги и узнали, что Юля хочет корону «Мисс Россия».

Тюменка впервые пытает счастье на конкурсе красоты. Фото со страницы героини во "ВКонтакте"

О кастинге

Еще одна претендентка на титул из Тюмени – Елена Рябова (23 года). Длинноволосая брюнетка готова поразить жюри не только обворожительной улыбкой, стройной фигурой, художественным вкусом, но и профессиональными навыками в сфере цифровизации, она – магистрант ТюмГУ по специальности «Цифровая экономика». Красотка рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень», что совмещает работу старшим администратором в фитнес-клубе Wellnessfit&Spa с учебой в вузе. Зарегистрировалась на онлайн-кастинг только 21 февраля.

– Зарегистрировалась только сегодня, думаю, уже поздновато. Ранее не участвовала в подобных мероприятиях, связанных с моделингом, только обучалась в школе Екатеринбурга Ural models. Хочу испытать удачу, а вдруг все-таки удастся осуществить мечту детства и стать участницей конкурса красоты, – верит Елена. – Я любитель искусства во всех его проявлениях: классическая музыка, балет, художественное мастерство, спорт – всё это присутствовало или присутствует в моей жизни до сих пор.

Тоболячка Анастасия Соколова, напротив, уже пять раз выходила на подиум конкурсов красоты. Она стала «Красой Тобольска» в 2018 году, участвовала в «Мисс Волга», в 2019-м покорила сибирской красотой Китай, заняв третье место на мировом конкурсе Miss Tourism Global City. Параметры 19-летней красотки – 80-58-88 при росте 173 сантиметра. Настя пояснила «Комсомольской правде» – Тюмень», что тоже не была на открытом кастинге в Тюмени, она учится в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Потому тоболячка будет рада поддержке земляков в голосовании.

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Голосовать за каждую из девушек можно раз в день до 24 февраля 2020 года включительно на портале. На финальный кастинг конкурса «Мисс Россия – 2020» попадут три участницы, набравшие наибольшее количество голосов.

Также открытый кастинг на конкурс прошла еще одна тобольская студентка – Дарья Сидорова, она попала в топ-12. Это не гарантирует участия в финальном отборе, но приближает девушку к заветной короне королевы красоты.