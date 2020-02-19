В сообществе тюменских инвалидов скандал: активист демонстративно покинул заседание рабочей группы

Конфликт произошел в ходе заседания рабочей группы по обсуждению проблем инвалидов. В обсуждении приняли участие представители правительства области, администрации Тюмени, областной думы, общественных организаций инвалидов и правозащитных организаций. Одного из участников не устроили предложения общественников, и он в знак протеста ушел с заседания.

– Все вместе мы искали реальные возможности улучшения жизни инвалидов. Ключевым стал вопрос повышения имущественного ценза. Сейчас, согласно закону, если у инвалида есть имущество в 100 тысяч рублей, он не может претендовать на получение жилья. Эту сумму нужно пересмотреть. Был также выдвинут ряд предложений (в частности, приравнять имущественный ценз к сумме материнского капитала). Поднимались вопросы предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, – говорит председатель Тюменской региональной организации инвалидов, помощник депутата Госдумы Евгений Кравченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761693" frameborder="0"></iframe> Председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Евгений Кравченко.

На рабочем совещании присутствовал активист Андрей Романов. Когда он понял, что участники совещания собрались и действуют в интересах всех инвалидов, а не подстраиваются под него, он демонстративно покинул заседание, рассказывают в региональном отделении обществе инвалидов. У Романова нет права на получение бесплатного муниципального жилья: он не проживает на территории Тюмени более пяти лет, у него в собственности несколько автомобилей. Даже если имущественный ценз будет увеличен, он не сможет претендовать на бесплатную квартиру.

Представители организаций инвалидов обвинили Романова в дискредитации работы общества, назвав его шантажистом. В то время как главная задача таких объединений – помогать наиболее нуждающимся. А инициативы Романова по проведению протестных акций с голодовками, по мнению общественников, представляют угрозу здоровью граждан. Он вводит их в заблуждение в личных интересах, заявили представители общества инвалидов.

– Он позиционирует себя как правозащитник, но таковым не является. И требует изменить закон под те критерии, которым соответствует сам. Его не устроили наши инициативы по изменению имущественного ценза, потому что у него этого имущества больше. На контакт не идет, хотя мы предлагали ему войти в состав нашей организации и выступать от ее имени. Но Романову это неинтересно. Решение системных вопросов его не волнует, для него важнее личная материальная выгода, – заявил Евгений Кравченко.

Как отметила председатель областной организации Всероссийского общества глухих Наталья Буракевич, конструктивный диалог с активистом наладить не получается.

– Этот товарищ решает собственные вопросы, проблемы своей семьи и сына. Вместо продуктивной работы Романов, не являясь коренным жителем Тюмени, делает огульные заявления, что в городе ничего не делается для инвалидов. Он выбрал путь контролера. Это возмущает общественность, поскольку такие же люди с инвалидностью, как он, активно участвуют в реализации социальных проблем региона, действуя в конструктивном ключе. И охотно делятся опытом работы в разных направлениях. Товарищ Романов не желает принимать в этом участие, – сказала Наталья Буракевич.

Председатель Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих Наталья Буракевич.

По словам председателя областного отделения Всероссийского общество слепых Галины Тунгусовой, вопросы, которые ставит Андрей Романов, требуют серьезной проработки, поэтому шантаж не является эффективной мерой.

– Он инвалид третьей группы. У нас есть инвалиды второй группы, которые берут ипотеку, покупают жилье, работают. И никто не устраивает митингов. Романов выступает в своих корыстных целях. Он так и заявил, что он не представляет интересы каких-то групп инвалидов. Он хочет помочь себе. Проживает в Курганской области, у него в собственности 3 автомобиля, стоимость которых превышает имущественный ценз. И сейчас просит увеличить ценз под себя либо совсем отменить. При этом говорит, что это должно быть решено в течение недели-двух. Но подобные решения не принимаются в такие сроки. Многие инвалиды различных групп используют возможность полноценно трудиться, содержать семью. Они не жалуются. Если ты инвалид, это не значит, что нужно только обивать пороги и жаловаться, что тебе никто не помогает, – отмечает Галина Тунгусова.

Председатель Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых Галина Тунгусова.

Работа по решению значимых и жизненно важных проблем инвалидов, улучшению качества их жизни будет продолжена. Данные вопросы важно и необходимо решать и совместными усилиями, отметили общественники.