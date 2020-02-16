2020-02-16T17:34:14+03:00
Политика

Стеб над Водонаевой? Подписчики Алёны Шишковой назвали свою любимицу интеллигентным троллем

Инстамодель не смогла удержаться в стороне от высказываний о политике
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Стеб над Водонаевой? Подписчики Алёны Шишковой назвали свою любимицу интеллигентным троллем. Скрин с "Инстаграм" Шишковой АленыСтеб над Водонаевой? Подписчики Алёны Шишковой назвали свою любимицу интеллигентным троллем. Скрин с "Инстаграм" Шишковой Алены
Изменить размер текста:

Пост полный тайны и двоемыслия оставила несколько часов назад на своей страничке тюменка, модель, молодая мама и экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова. Подписчики звезды остались в недоумении, блондинка решила поддержать или подколоть свою знаменитую землячку.

- Тссс... я никогда никому не скажу своё мнение о материнском капитале, о социальном положении людей и о поднятии пенсионного возраста ... Потому, что не хочу стать звездой федеральных каналов. Я все правильно говорю? Никого не оскорбила? – пишет в своем «Инстаграм» Шишкова.

Фолловеры инстамодели тут же принялись расхваливать свою любимицу за красоту и мудрость.

- Да, да… И Решетову тонко троллит, и эту. Умно и хитро;

- Это намёк на Водонаеву?

- Алён, ахахаха! В принципе, госпожа Водонаева права. Только не в инсте это всё высказывать. Если кто-то действительно защищает права девушек, за границей устраивают митинги, пикеты, выдвигают свои тезисы непосредственно Правительству, словом, что-то делают, а не трещат в соцсетях. Потому что подобные действия преследуются по закону, - поняли по-своему подписчики блондинки.

Многие решили, что Шишкова решила «бросить камень» в сторону Водонаевой. Ведь это стало модным веянием, после того как звезда «Дома-2» жёстко высказалась о материнском капитале и абортах. На землячку блондинки обрушился негатив не только со стороны СМИ, но и чиновников. Водонаевой досталось даже от главы государства, а федеральные телеканалы продолжают терроризировать и разбирать на фразы каждое высказывание телеведущей и блогера.

Другие подписчики считают, что своим постом Алёна Шишкова напротив хотела поддержать Алёну Водонаеву.

- Алёна поддерживает Алёну;

- Люди даже не поняли, что Алена съязвила не против Алены, а наоборот. Это стеб абсурдности же, а никто не понял, - догадываются ее фанаты.

Другие комментаторы и вовсе обвинили инстамодель в трусости и замалчивании проблем. Некоторые скатились до оскорблений, уверяя, что необразованная Шишкова и пару слов то связать не сможет, куда уж ей высказываться о политике.

Сама девушка никак не комментирует догадки своих поклонников, а потому остается только догадываться, постебалась ли она над Водонаевой или все же поддержала ее.

Добавим, что обе Алёны родом из Тюмени, каждая из девушек успешно ведет свой «Инстаграм» и у обеих миллионные аудитории. Общего у них много: и одиночество, и наличие ребенка, и популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам
В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?
За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой
Самые высокие зарплаты в Тюмени получают продавцы
Как тюменцам поймать горящий тур?
Чемпионат по воркауту в Тюмени пройдет по двум дисциплинам
Тюменских бизнесменов всех возрастов и сфер деятельности приглашают на бесплатную учебу
Сорок участников приедут в Тюмень на II чемпионат по спидкубингу
Цены на земельные участки в Тюмени до середины марта не вырастут
В Тюмени появится новый центр для студентов
Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира в Италии
Театр «Ангажемент» предлагает тюменцам поделиться историями о войне
Погода в Тюмени 16 февраля: потепление и перемена ветра
Год памяти и славы торжественно открывают в Ялуторовске
Тюменские медсестры приняли участие в онкологической акции
Голышмановские полицейские задержали наркомана с марихуаной
Тюменкам подсказали, какой подарок лучше дарить на 23 Февраля
Строительные работы в новой школе в мкр Европейский идут без выходных
В Тюмени задержан вор автомобильных фар с дорогих иномарок
Викуловские вокалисты споют на конкурсе «Песня не знает границ»
Каждый тюменец ежедневно тратит в магазинах по 717 рублей
В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог
В Ялуторовске массово станцуют «Вальс Победы»