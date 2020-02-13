Тюменцев возмутили платёжки за январь: плата за тепло составила более половины всех расходов

Волна возмущения прокатилась по тюменским интернет-форумам и группам в соцсетях, когда горожане получили квитанции об оплате услуг ЖКХ за январь. Многие заявили, что в графе «центральное отопление» цифры заметно подросли по сравнению с предыдущим месяцем. На призыв земляков поделиться, кто какие платежки получил в феврале, откликнулись сотни негодующих жителей. Судя по их отзывам, плата за тепло составила более половины всех жилищно-коммунальных расходов.

Так, по признанию одного из тюменцев, за обогрев 27-метровой студии с него потребовали почти 1100 рублей. Другой написал, что за квартиру в 54 «квадрата» придется отдать 2,2 тысячи.

– Установлена система регулировки подачи тепла, 43.8 кв. м, 1780 руб. за январь. Батареи горячие, начинаешь звонить в УК, говорят, торцевые квартиры мерзнут, поэтому прибавили. Вообще сил уже на них нет, каждый раз приходится ругаться, – пишет еще одна жительница Тюмени.

Но это по-божески по сравнению с теми, кто должен за стандартные трехкомнатные квартиры заплатить больше 3 тысяч рублей только за тепло. Впрочем, в тех же чатах некоторые констатируют, что не заметили повышения стоимости услуги. Люди в недоумении, почему у одного за квартиру в 67 квадратных метров требуют 2,6 тысячи, а с другого за 60 «квадратов» – только 900.

Жильцам следует обратить внимание на наличие коллективных приборов учета тепловой энергииФото: Татьяна Коркина

Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в теплоснабжающей организации УСТЭК, даже тем жильцам, у которых установлены индивидуальные счетчики, следует обратить внимание на наличие или отсутствие в их доме коллективных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. При отсутствии общедомового прибора размер платы за отопление определяется по нормативам. Если ОДПУ установлен, плата берется по его показаниям. Напомним, на сегодняшний день тариф за гигокалорию тепловой энергии в Тюменской области составляет 1293,66 рубля.

Согласно официальной информации метеорологов, в январе средняя температура за отчетный период с 20 декабря по 19 января (за который берется плата в феврале) была почти на два градуса ниже, чем за предыдущий период – с 20 ноября по 19 декабря: минус 9,6 градуса против минус 8. Это повлияло на объем потребляемой тепловой энергии и вполне могло отразиться в квитанциях, отмечают в ресурсоснабжающей организации.

Чтобы снизить общедомовые расходы на отопление, обслуживающие организации должны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплового хозяйства многоквартирного дома, добавляют в УСТЭК.

Подготовка помещений и подъездов к эксплуатации в осенне-зимний период должна производиться заранее. Это включает в себя установку уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол, утепление входных дверей и так далее. Также перед каждым отопительным сезоном должно быть подготовлено внутридомовое оборудование.

Процесс подразумевает гидравлические испытания наружных тепловых сетей, вводов, тепловых узлов объектов жилищного фонда, промывку внутренней системы теплопотребления, регулировку внутренних инженерных коммуникаций и другие меры. Некачественная подготовка коммуникаций также влияет на объемы потребления, подчеркнули сетевики.

Комментируя большой разброс в платежах тюменцев за отопление, депутат Тюменской городской думы Александр Захаров, много лет проработавший в сфере ЖКХ, заметил, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно, поскольку в городе около 200 организаций, обслуживающий многоквартирные дома. Само жилье также отличается по свойствам теплоизоляции и другим характеристикам. Поэтому объемы потребления могут различаться. Не говоря уже о том, что общедомовые приборы учета действительно установлены далеко не везде.

– Тарифы утверждены 1 июля прошлого года и в течение зимы не менялись. Насколько я знаю, в крупных управляющих компаниях жильцы вопрос роста стоимости отопления не поднимали. Возможно, в каких-то районах или конкретных домах произошли какие-то ошибки в расчетах, какой-то перекос. Надо разбираться, – сказал Александр Захаров.

Так или иначе, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, ответственность перед собственниками за оказание всех услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества несет управляющая организация. Туда и следует обращаться с вопросами, если есть претензии по поводу возросших цен на услуги, добавили в единой теплоснабжающей организации города Тюмени.

Если управляющая компания или ТСЖ отказывается выполнять свои обязанности и вести диалог с жильцами, эксперты советуют направлять жалобы в Государственную жилищную инспекцию.