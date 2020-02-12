Московская труппа, гастролирующая в Тюменском цирке, приняла меры для защиты от гриппа и ОРВИ

Представитель легендарной цирковой династии – сын Марицы Запашной, племянник Эдгарда и Аскольда Запашных – накануне выложил ролик на своем канале в Youtube с отчетом о закулисной жизни циркового коллектива в Тюменском цирке на фоне ажиотажа вокруг коронавируса. Артисты Цирка Марицы и Дана Запашных закупились строительными масками и кварцевыми лампами, чтобы защититься от гриппа и ОРВИ во время гастролей в Тюмени.

– В городе многие заболели, и поэтому мы поедем в специальный магазин по медтехнике и купим кварц, – поделился циркач.

Бактерицидная лампа установлена в помещении, где находятся подопечные Дана Запашного – шимпанзе Мальта и бонобо Боня. Помощь в приобретении оборудования оказала администрация цирка. Как пояснил Дан, многие члены труппы и помощники простудились. Губернатор Александр Моор объявил карантин в связи с ростом числа случаев ОРВИ и гриппа.

Что сейчас творится в Тюменском Цирке? Пообщался с животными О наших артистах.#данзапашный #шимпанзе #цирк Всем привет! Как Вы знаете наша программа сейчас находится на гастролях в Тюмени. На днях губернатор Александр Моор объявил карантин в городе по причине увеличения случаев заражения ОРВИ и гриппом. Чтобы избежать подобных проблем, я решил перестраховаться и установиться в помещении где находятся мои шимпанзе Мальта и бонобо Боня специальную бактерицидную лампу, которую любезно приобрела директор Тюменского цирка Галима Ахметризовна. В этом ВЛОГе я зайду на конюшню, покажу как проходит там работа и что за животные у нас там имеются. Затем пообщаемся с моими обезьянами, посадим их на обед состоящий из разных фруктов и понаблюдаем как они кушают. А на десерт мы заскочим на репетицию проходящую в манеже к Екатерине Михайловой и Алесе Мельченко, где помимо них трудятся и другие звёзды нашей программы. Если понравился ролик, делитесь со своими друзьями, для меня это значимая поддержка. И кстати, недавно я открыл Телеграмм канал, где буду выкладывать массу всего любопытного о нашей банде, цирке, животных и т.д., заходите, будет интересно! Ссылка на канал чуть ниже... Идейный вдохновитель канала, оператор, сценарист и монтажёр, Ваш покорный слуга Дан Запашный. Приятного просмотра господа! Мои страницы в Соц.сетях --------------------------------------------------- Телеграмм канал https://t.me/Dan_Zapashny_Live (рекомендую) ------------------------------------------------------- Инстаграм https://www.instagram.com/danzapashny/ ---------------------------------------- ВКонтакте https://vk.com/danzapashny --------------------------------------------------- FaceBook https://www.facebook.com/danzapashny --------------------------------------------------- Periscope https://www.periscope.tv/Dan_Zapashny ---------------------------------------------------- Одноклассники https://ok.ru/profile/581535018009 ------------------------------------------ Twitter https://twitter.com/Dan_Zapashny ------------------------------------------ С наилучшими пожеланиями, обезьяний папа Дан Запашный!

О проблеме распространения вирусов Дан и его коллеги на протяжении почти 23-минутного видео говорят несколько раз, подчеркивая серьезность проблемы, настигшей труппу на гастролях в Тюмени. Некоторые из участников сюжета появляются в кадре в масках, признаваясь, что простужены.

Цирковые артисты. Фото: скриншот с видео

Защита от вируса. Фото: скриншот с видео

– Самое важное сейчас – не допустить, чтобы вирус дошел в помещение к обезьянам. Поэтому мы и купили этот замечательный прибор – кварцевую лампу, – объяснил дрессировщик.

Затем он отправился в одну из тюменских аптек, чтобы запастись противовирусными препаратами. Чтобы решить проблему отсутствия масок, Дан Запашный отправился в магазин спецодежды. По его мнению, строительные маски, возможно, защищают от заразы даже лучше, чем обычные, из аптек.

Главное - защитить животных. Фото: скриншот с видео

Гастроли Цирка Марицы и Дана Запашных продлятся в Тюменском государственном цирке до 1 марта. В программе выступления канатоходцев, осликов, смертельно опасные акробатические номера под куполом цирка, воздушные гимнасты и многое другое. Дан Запашный выступает в номере с дрессированными шимпанзе.