В Тюмени не могут найти покупателей на коммерческий объект с гаражом и арочником

Крупный имущественный комплекс с участком площадью 1,3 га четвертый месяц пытаются продать в Тюмени. Из-за отсутствия заявок уже третьи по счету торги признаны несостоявшимися. О причинах нежелания бизнеса приобретать потенциально интересный актив в департаменте имущественных отношений Тюменской области, который инициировал продажу объекта, не знают.

Результат всё тот же

На участке в 1,3 га разместились административное здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, одноэтажный гараж, склад-арочник, а также незавершенное строение площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров. Как отмечает продавец, объекты расположены в привлекательном районе с удобной транспортной развязкой и удаленностью от центра города чуть более двух километров.

Впервые имущественный комплекс был выставлен на торги в середине ноября, затем 20 декабря. Оба раза инвесторы проигнорировали предложение. Очередную попытку реализовать имущество департамент предпринял в конце января – с тем же результатом.

– Аукцион не состоялся, хотя потенциальные покупатели звонят и пишут запросы, чтобы выяснить подробности об объекте. Однако заявок так и не поступило, несмотря на то, что цена по сравнению с предыдущими торгами снижена, – сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области. При этом в ведомстве отмечают, что о причинах отказа инвесторов от участия в торгах судить сложно.

Первоначальная цена объекта составила 61,7 млн рублей, однако в процессе торгов по правилам она могла быть снижена вдвое – до 30,85 млн рублей. Теперь имущество будет выставлено на продажу посредством публичного предложения 5 марта.

Объект на Одесской. Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

В департаменте отметили, что один из возможных вариантов использования – создание ресурсного центра по обучению водителей, механиков и специалистов из других сфер. Такое инвестиционное предложение сформировано в рамках регионального проекта «Объекты реновации», цель которого – дать новую жизнь старым объектам и территориям.

В рамках центра предполагается строительство автоматизированного автодрома с разметкой, светофорами и знаками для обучения водителей по всем категориям, в том числе общественного транспорта. Также на базе учебного комплекса должны быть созданы условия для обучения автоделу, лаборатории по устройству двигателей, трансмиссии, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и так далее.

Потребности растут

Поскольку потребности в качественных обучающих услугах растут, современный оборудованный учебный центр будет вызывать больше доверия у потребителей, считают авторы этого инвестиционного предложения. Впрочем, площадка вполне подойдет и для размещения других видов бизнеса, отмечают в департаменте имущественных отношений. Но как бы то ни было, ни идея строительства учебного центра, ни другие варианты до сих пор не прельстили крупный или средний бизнес, который мог бы потянуть такой проект по объему инвестиций.

Та же судьба постигла другой объект, выставленный на торги областным департаментом. Комплекс расположен в Сладковском районе и включает в себя учебный корпус, гараж, арочник и земельный участок площадью 7 га. В январе объект был выставлен на аукцион по стартовой цене 19,5 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Объект в Сладковском районе. Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Это вызывает удивление у экспертов в сфере коммерческой недвижимости, которые отмечают, что за последний год в сегменте наметилось существенное оживление. Как сообщила генеральный директор ГК «Денова» Наталья Девяткова, сейчас инвесторов даже больше, чем ликвидных объектов.

– На повышение спроса влияют несколько факторов. Один из них – снижение доходности банковских депозитов до 5–6%, что вряд ли можно назвать привлекательным. Это побудило бизнес снова обратить внимание на коммерческую недвижимость как выгодное вложение средств. Свою лепту внесли и изменения строительного законодательства – я имею ввиду эскроу-счета и прочие требования, – говорит эксперт по продаже коммерческих объектов.

Спрос стал дороже

Наталья Девяткова отмечает, что с принятием новых правил строительства цены пошли вверх, в том числе на коммерческую недвижимость, поскольку строить стали меньше, число предложений сократилось, потому спрос стал дороже. Также на количество доступных объектов повлияло ужесточение правил перевода помещений из жилого в нежилое. Таким образом, коммерческой недвижимости становится меньше, а потребность у бизнеса увеличивается. В итоге за год в среднем рост цен на объекты коммерческого использования составил от 5,5 до 13 процентов, в зависимости от района.

– Если помните, раньше в городе тут и там висели баннеры растяжки «продам под нежилое» и тому подобное. А теперь посмотрите, где эти объявления? К примеру, сбербанк продал все свои активы, которые выставлял на продажу. Может быть, не по той цене, по которой планировал. Но все купили. Так что если какой-то объект долго не продается, надо смотреть, что с ним не так, что смущает покупателей. Тем более что сейчас в регионе действует программа субсидирования объектов малого и среднего бизнеса на покупку коммерческой недвижимости, хотя еще пару лет назад такой возможности не было. И это, кстати, тоже одна из причин повышения спроса на рынке, – подчеркивает Наталья Девяткова.