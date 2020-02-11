Завод БКУ: собственная лаборатория – гарантия качества изделий

«Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени производит оборудование буровых установок для нефтегазовой отрасли. В филиале «Завод БКУ» создана центральная заводская лаборатория, которая проводит разрушающий и неразрушающий контроль качества продукции. В 2018 году было приобретено новое современное оборудование для проведения контроля качества выпускаемой продукции, что позволило в разы ускорить производственные процессы.

45 лет развития

В декабре 1974 года приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР был утвержден акт Государственной Комиссии об окончании строительства «Завода блочно-комплектных устройств» («Завод БКУ»). На совершенно новое производство приехали рабочие из разных предприятий со всей страны.

С 1976 по 2005 годы предприятием руководил Петров Владимир Евгеньевич. Это был своеобразный период становления предприятия: приходилось ежегодно осваивать до 100 новых изделий в блочном исполнении, вводились высокомеханизированные поточные линии изготовления продукции. Коллектив «Завода БКУ» участвовал в строительстве большинства объектов Западно–Сибирского нефтегазового комплекса.

С 2013 года «Завод БКУ» вошел в состав группы компаний ведущего российского производителя буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Основным продуктом, выпускаемым Заводом, стало оборудование для комплектации буровых установок для разведки–разработки залежей углеводородного сырья на территории России и других, нефтедобывающих стран мира.

С 1 января 2016 г. на базе «Завод БКУ» начал свою производственную деятельность «Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени. Руководство Холдинга реализует в филиале инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры и техническому перевооружению Завода – приобретают и устанавливают новое современное оборудование, станки и измерительные приборы. Значительно увеличилось количество созданных рабочих мест.

Фото - завод БКУ.

Применяемые сегодня высокотехнологичные методы и современные материалы создали Холдингу и филиалу «Заводу БКУ», входящему в него, имидж надежного партнера. Показателем надежности Холдинга является сотрудничество с такими нефтегазовыми компаниями, как «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и др.

Продукция «Завода БКУ» – это высококачественное оборудование буровых установок, изготовленное в соответствии с установленными требованиями потребителей, применимыми законодательными требованиями.

Еще год назад для контроля качества продукции разрушающими методами контроля Завод отправлял образцы в сторонние лаборатории, что неизбежно сказывалось на времени изготовления производимой продукции. В настоящее время ситуация в корне изменилась, Завод создал собственную лабораторию по разрушающему контролю, оснащенную передовым оборудованием.

– Теперь контроль осуществляем на Заводе, что позволило проводить все испытания оперативно, выполняя большие объемы исследований. Лаборатория имеет аккредитацию. Мы подтвердили компетентность как специалистов, так и оборудования. Например, среди условий аккредитации было наличие у работников профильного образования и минимум трехлетнего опыта работы, – Дмитрий Лозяк, начальник ЦЗЛ «Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.

Фото - завод БКУ.

Штат лаборатории укомплектован высококвалифицированными специалистами. Им не составляет труда определить химический состав металла, его физико–механические свойства, а также выявить скрытые дефекты.

Так, на микроскопе с видеокамерой изучают микроструктуру предоставленного образца, который заранее шлифуют и полируют с различными пастами, чтобы его поверхность была зеркальной. Иначе дефектов и включений не увидеть.

– Нам привозят листы, трубы, отводы. Подготавливаем образцы и исследуем металл под микроскопом. Чем меньше зерно у образца, тем лучше его свойства, – подчеркивает сотрудник лаборатории Екатерина Абитоцкая. – Также смотрим на присутствующие неметаллические включения: существуют определенные параметры, по которым их должно быть немного, так как исключить их полностью невозможно. Это влияет на физико–механические свойства металла, то есть на его прочность.

Фото - завод БКУ.

Микроскоп позволяет понять, была ли сделана термообработка, каким слоем было нанесено какое-либо покрытие, структуру в целом. То есть рассказать многое про металл можно путем металлографии.

Образцы прожигают на оптико-эмиссионном спектрометре. Называется этот процесс спектральный анализ. Прибор высчитывает процент каждого элемента и выдает информацию о том, какова массовая доля основных химических элементов, какой марке стали образец может соответствовать.

Металл проходит проверку на прочность. Подготовленный образец заранее отправляется в криостат, где охлаждается до нужной температуры. Далее проходит испытание на ударный изгиб с помощью маятникового копра. Образец фиксируется напротив маятника, закрепленного в исходном положении. После всех этапов подготовки маятник освобождается с точки опоры и разрушает образец. Компьютер, подключенный к системе испытания, все записывает в протокол и выдает результат. По этому документу делается заключение о соответствии металла заявленным требованиям. Кстати, для буровых, которые устанавливают в Заполярье, такой тест металла является обязательным, ведь в суровых погодных условиях одна из самых важных характеристик – морозоустойчивость.

Фото - завод БКУ.

Прочность образцов определяют на испытательной гидравлической разрывной машине, на которой проводит испытания сотрудник лаборатории Елена Ярышева. Данное оборудование предназначено для определения механических характеристик различных материалов при статическом растяжении и сжатии. Например, если это балка, то какое давление она сможет выдержать. Ведь у всего есть определенный запас прочности.

В уникальной лаборатории есть и твердомер по методу Бринелля. Для измерений используют специальный шарик из закаленной стали, который в течение заданного промежутка времени с определенной силой вдавливается в испытуемый образец. На основании данных полученного отпечатка рассчитывается твердость.

Фото - завод БКУ.

Лаборатория также аттестована по неразрушающим методам контроля (Свидетельство об аттестации №04А140179). Для проверки сварных швов, металлопроката с учетом всех требований газовой и нефтяной промышленности специалисты применяют ультразвуковой дефектоскоп Olympus Omniscan. По словам начальника лаборатории Дмитрия Лозяка, таких аппаратов в Тюмени больше нет: прибор очень редкий и дорогой.

Фото - завод БКУ.

– В аппарате реализована функция автоматизации и визуализации, - отмечает Дмитрий. - Если видим на экране красные точки, понимаем – это дефекты. Прибор показывает точное их количество, размеры, место расположения и глубину залегания каждого дефекта в сварном шве.

После того, как сотрудник лаборатории изучил показания прибора, он дает заключение о годности объекта контроля установленным требованиям. Если выявлены несоответствия, с протоколом может ознакомиться как начальник участка, так и сварщик. После устранения несоответствия опять проводится контроль.

После проведения контроля и выдачи заключения сотрудником лаборатории, на продукцию ставят специальное клеймо, продукцию передают на следующие этапы производства.

Фото - завод БКУ.

Сегодня филиал «Завод БКУ» технически перевооружился и эффективно работает. Благодаря модернизации филиал «Завод БКУ» вносит свой вклад в динамический рост экономики Тюменской области.

«Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени

Тюмень, ул. Республики, 252, стр. 12

Тел. +7 (3452) 546–888

Официальный сайт: http://www.uralmash–ngo.com

E–mail: zavodbku@zbku.ru