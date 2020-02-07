2020-02-07T08:02:24+03:00
Звезды

Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 8 и 9 февраля 2020 года

Публикуем афишу на предстоящий уик-энд
Алексей КОСЕНЧУК
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Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 8 и 9 февраля 2020 годаАфиша на выходные в Тюмени: куда сходить 8 и 9 февраля 2020 годаФото: Татьяна Коркина
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Каждое пятничное утро мы начинаем с традиционной афиши на выходные. Читайте в нашем материале, куда сходить 8 и 9 февраля 2020 года: здесь и киношки, и экскурсии, и концерты и даже бал. Выбирайте, что вам действительно интересно.

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

Экскурсия «Питейные промыслы Тюмени»

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

Когда, как не в пятницу, посетить трёхчасовую автобусную экскурсию «Питейные промыслы Тюмени»? Она стартует в 18.30 от ул. Орджоникидзе, 59. Во время «покатушек» участникам расскажут об истории появления алкогольных напитков, о том, где их изготавливали и продавали в нашем городе, и о том, как боролись с продажей алкоголя в городе. Также в программе запланировано посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где расскажут и покажут все этапы получения пенного продукта. Конечно, не обойдётся без дегустации и подарка – фирменного стакана завода.

Стоимость: 1500 рублей, для бронирования билетов необходимо позвонить по телефону 735-666или 8982-924-44-72. Экскурсовод: Алёна Животова. Также можно заказать индивидуальную экскурсию, либо можно забронировать места на следующую (22 февраля в 17 часов). Возрастное ограничение 18+.

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

Концерт Миши Марвина

Концерт Миши Марвина. Фото: VisitTyumen

Концерт Миши Марвина. Фото: VisitTyumen

В клубе ATMOSPHERE (ул. Ямская, 22) в 21 час пройдёт концерт талантливого автора, исполнителя, артиста лейбла Black Star Миши Марвина. В активе у певца – фиты с Ани Лорак, «ВИА Грой», Мотом, KAN, Doni, Наzима, Artik & Asti, HammAli & Navai и другими. Его голос не оставляет равнодушным ни одного слушателя, а акапелльные версии треков набирают миллионы просмотров на Youtube.

Стоимость: 1200 рублей.

«Маленькие женщины»

Маленькие женщины. Фото: кадр из фильма

Маленькие женщины. Фото: кадр из фильма

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов состоится показ новой экранизации книги «Маленькие женщины» с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон, Мэрил Стрип и Лорой Дерн в главных ролях. Новая картина, которая рассказывает об одарённых сёстрах, которые хотят построить счастье в обход патриархальных сценариев XIX века, уже получила шесть номинаций на предстоящий «Оскар».

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре. Подробности по телефону +7-922-042-00-26.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

Экскурсия «От острога до столицы»

Экскурсия "От острога до столицы". Фото: VisitTyumen

Экскурсия "От острога до столицы". Фото: VisitTyumen

От музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) в 12 часов и в 14.30 стартует экскурсия «От острога до столицы». Во время неспешной поездки на комфортабельном автобусе тюменцам расскажут об истории развития Тюмени начиная со времён небольшого деревянного острога и заканчивая современностью. Участники экскурсии узнают о старых названиях улиц, об открытии тюменской нефти и газа, о том, где можно было купить сладости и почему сибиряков называли «чаедувами».

Стоимость: 350 руб. – 1-й этаж, 450 руб. – 2-й этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1-й этаж, 300 руб. – 2-й этаж. Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея «Городская дума». Обязательно бронирование, количество мест ограничено. Подробности по телефону: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72.

Мастер-класс по рисованию акрилом

Мастер-класс по рисованию акрилом. Фото: VisitTyumen

Мастер-класс по рисованию акрилом. Фото: VisitTyumen

В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс по живописи акриловыми красками. Тюменцам предстоит почувствовать себя художником, окунуться в творчество, уйти от повседневности и нарисовать розового фламинго. На мастер-классе все желающие научатся обращаться с кистями, научатся правильной последовательности рисования животных и смешиванию красок для картины.

Стоимость: 800 р. (А4), 1 200 р. (А3), телефон для записи: 46-84-09

Сретенский благотворительный бал

Сретенский бал. Фото: VisitTyumen

Сретенский бал. Фото: VisitTyumen

В ДК «Нефтяник», (ул. Осипенко, 1) в 16 часов состоится Сретенский благотворительный бал. Действует дресс-код для дам и кавалеров. Женщинам необходимо прийти в историческом наряде периода начала XX века или в платье бальной длины (желательно по щиколотку, допустимо - ниже колена). С собой нужно взять перчатки согласно костюму, волосы должны быть уложены, в украшениях и макияже приветствуется сдержанность. Также необходима сменная обувь для танца. Мужчинам необходим фрачный костюм или темные брюки, светлая рубашка, жилет шейный платок или темные брюки, светлая рубашка. Перчатки и туфли для танцев.

Вход: благотворительный взнос на усмотрение участников, подробности можно уточнить по телефону: 8 (922) 475-30-13, 8 (909) 735-81-65.

Концерт участницы «Голоса»

Концерт Миланы Рахмановой. Фото: VisitTyumen

Концерт Миланы Рахмановой. Фото: VisitTyumen

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 19 часов состоится концерт участницы шоу «Голос», солистки группы «Мишки на севере» Миланы Рахмановой, которая выступит вместе с расширенным составом коллектива Jazz Street «Black Sunday». В программе – настоящая «чёрная» музыка, включая песни из репертуара Joe Cocker, Amy Winehouse, Etta James, Richie Kotzen и др.

Стоимость: 400-500 рублей, подробности: 8-922-042-00-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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