Не верит, что я школьник: тюменский кондуктор два дня подряд выгоняла из автобуса подростка

Два дня подряд старшеклассник одной из тюменских школ был выдворен из автобуса кондуктором, которая не верит, что он еще ребенок. Мама 16-летнего юноши попыталась обновить транспортную карту школьника, но сделать это ей не удалось. Женщина обратилась в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень».

Несчастливый 13-й маршрут

Подросток рассказал родителям, что два дня подряд, почти сразу после зимних каникул, 15 и 16 января, его из автобуса под номером маршрута 13 с регистрационным номером 559 выгоняла одна и та же билетерша.

В первый день сын нашей читательницы Роман сел в автобус у «Буратино» и был высажен на следующей остановке «ДК «Строитель» в 12.50 дня. Кондуктор не приняла платеж по его транспортной карте.

Обеспокоенная мама рассказывает, что между ее ребенком и женщиной с терминалом состоялся такой диалог:

– Подтвердите, что вы школьник, – сказала она.

– Чем? – спросил Роман.

– Дневником.

– У нас их нет.

– Выходите из автобуса.

Из этого автобуса подростка выгоняли дважды. Фото читателя

На следующий день ситуация повторилась один в один. Родители Ромы, видя такую ситуацию, обратились с жалобой к перевозчику, коим является ПАТП-1, и в профильный департамент, но результата так и не получили. Следующим шагом было обращение в МФЦ для замены карты, но специалисты центра отказались менять проездной документ, сославшись на то, что карта действующая.

Что делать?

Школьник не солгал кондуктору по поводу дневника. Бумажный вариант этого документа остался в прошлом, на смену ему пришел электронный дневник, который вынуть и показать не получится.

Сами родители отмечают, что их мальчик получил транспортную карту еще в десятилетнем возрасте. На почти выгоревшем от времени фото на проездном документе запечатлен ребенок. За шесть лет Роман возмужал и очень вытянулся. Его рост сейчас составляет 189 сантиметров, пух на лице уверенно переходит в щетину. Не каждый поверит, что он ученик. Только вот кондуктор должна верить документу, который предоставляет пассажир.

Права она или нет, выяснят в ПАТП-1, куда обратился корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень».

– На данный момент по этому факту проводится проверка, о результатах которой мы сообщим, – рассказали на предприятии.

Проездной школьника уже выгорел от времени. Фото читателя

После инцидента мама старшеклассника отправилась в МФЦ, чтобы переоформить проездную карту, где получила отказ. В сентябре Роман сам пытался обновить проездной в МФЦ, но тоже получил отказ. Причина в обоих случаях одна: документ является действующим и замене по возрасту не подлежит.

«Комсомолка» выяснила, что нужно делать с проездными школьникам, когда на фото их больше не узнают. В МФЦ идти бесполезно. Там нам рассказали, что в случае, который произошел с подростком, следует обращаться в Тюменские транспортные системы (ТТС), офис которых расположен на улице Котовского, где школьнику выдадут новый проездной.

В ТТС подтвердили, что да: по поводу замены действующего проездного нужно обращаться именно к ним.

– Мы заблокируем действующую карту школьника и выдадим новую, которая будет действительна до тех пор, пока юноша учится в школе, – рассказала специалист.