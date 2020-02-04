2020-02-04T16:41:59+03:00
Происшествия

Александр Моор: пробы людей, контактировавших с заражённой коронавирусом студенткой, отрицательные

Глава региона сообщил хорошие новости [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: пробы людей, контактировавших с заражённой коронавирусом студенткой, отрицательныеАлександр Моор: пробы людей, контактировавших с заражённой коронавирусом студенткой, отрицательныеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У людей, которые контактировали с заражённой коронавирусом студенткой из Китая, все пробы отрицательные. Об этом только что заявил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, такие данные предоставило региональное Управления Роспотребнадзора по результатам проведённых анализов.

«Только что завершился оперативный штаб по профилактике коронавируса. Ситуация на контроле, все ответственные службы выполняют предписания и рекомендации Роспотребнадзора и решения, которые ранее принял штаб. Люди, контактировавшие со студенткой, здоровы, но по-прежнему находятся под наблюдением. Ситуацию держу на личном контроле, в дальнейшем штаб будет действовать по ситуации», – подчеркнул глава региона.

Губернатор Александр Моор о текущей ситуации с коронавирусом. Тюменская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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