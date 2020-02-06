«Маски-шоу»: тюменцы пачками скупают в аптеках медицинские маски

Тюменцы устроили панику из-за новой короновирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ, и рванули массово скупать одноразовые медицинские маски. Всего за пару дней в аптеках города закончился весь запас масок, а на оставшийся товар в разы «взлетели» цены.

Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмени» прошлись по аптекам в разных районах города и выяснили, где и почем можно купить средство защиты от вирусов.

Куда делись маски?

На улице рядом с аптекой в районе ДК «Строитель» разговаривают двое тюменцев. Невольно слышен их диалог.

- Купил сейчас три пачки масок для себя, жены и внука. За 15 штук отдал 225 рублей! С ума сошли, - возмущается пожилой горожанин.

- А я вообще не стал брать их, и не планирую. Если суждено заболеть – так с масками или без них случится, - отвечает ему собеседник.

Заходим в аптеку «Фармленда»на улице Республики 181/1. На кассе два провизора. На вопрос есть ли в продаже медицинские маски отвечают: есть. Цена за упаковку, состоящую из пяти масок, составляет 75 рублей. Хм. Не дешево.

Провизоры заверили, что особенного ажиотажа нет. Люди покупают лекарства и медицинские маски как в обычный сезон заболеваемости. Очередей нет. Судя по пустому залу, верим на слово и идем дальше.

Путь через дорогу, еще 300 метров и новая круглосуточная аптека. Она находится на улице Республики 188 и принадлежит ООО «Добрый лекарь».

Внутри два посетителя и один провизор. Задаем тот же вопрос про маски.

- Маски есть, завезли вчера. Стоимость – 110 рублей (ого!) за пять штук. Про ажиотаж не могу сказать, я первый день работаю после выходных, - рассказывает миловидная женщина за стеклянным окошком.

Едем в район Дома Обороны. Видим аптеку от склада, Ямская ,104. Заходить в нее нет смысла. На дверях уже висит объявление: Уважаемые покупатели! Масок медицинских временно в продаже нет!

Масок нетФото: Руслан Савинов

В этом же здании аптека «Фармленда», но объявление тоже самое. На Мысу в домашней аптеке на улице Камчатская маски есть. За пять штук отдали 40 рублей. А вот по адресу Энергетиков, 50 в «Бережной аптеке» масок нет. Там ждут завоза. Ранее департамент здравоохранения Тюменской области заявил, что в Тюмень везут 700 тысяч масок. Представители аптеки отметили, что они к тому заказу отношения не имеют и у них свои поставки.

На проезде Шаимский, 4а тоже нет медицинских масок. Провизор ответила, что их разобрали еще пару дней назад. Завоз планируется только к концу недели.

Двигаемся дальше. Останавливаем рядом с Драмтеатром горожанина и спрашиваем, покупал ли он маски.

- Живу на Максима Горького. Вчера шесть аптек оббежал и только в одной смог купить пять штук за 75 рублей, что за безобразие? Куда подевались все маски – вопрошает горожанин.

Оглядываемся вокруг и тоже задаемся вопросом, и правда, куда? Почти все прохожие без масок, в общественном транспорте на весь автобус рот и нос закрыт у двух пассажиров.

Ищем маски на сайтах. «Аптека со склада». Опа! Пять разновидностей медицинских масок: с фиксаторами, на резинке, разнослойные и ни одной нет в наличии. На «Фармленде» от 40 до 68 рублей от 3 до 5 штук в упаковке.

Цены «взлетели»

В соцсетях тюменцы также удивлены отсутствием масок, либо резко взвинченными на них ценами.

- У меня семья из пяти человек. Я разорюсь с такими ценами, - пишет в «Подслушано Тюмень Мыс Зарека» во «ВКонтакте» Людмила.

Цены от 40 рублей за 3 штуки. СкринФото: Татьяна Коркина

- Приходите ко мне в магазин. У нас маски всего 20 рублей за пять штук, - тут же сориентировалась на потенциального клиента продавец из отдела косметики. На комментарий девушки живо отозвались десятки тюменцев с вопросом об адресе ее работы.

Добавим, что 1 февраля на брифинге представителя Роспотребнадзора журналисты задали вопрос, будет ли как то регулироваться ценообразование на маски и противовирусные препараты в аптеках города. Галина Шарухо заявила, что данный вопрос не входит в компетенцию Роспотребнадзора, но при необходимости кризисный штаб, созданный при правительстве региона, будет решать этот вопрос.

На улице маска не нужна

Между тем, многие тюменцы в соцсетях говорят о том, что люди сами устроили «шоу» и создали ажиотаж вокруг масок и вирусов.

- Маску должен носить больной человек, а не здоровый, и менять ее нужно каждые два–три часа, - пишет Марина в одном из тюменских пабликов. Комментарий тюменки поддержали почти 200 горожан.

Найти на сайтах маски сложно. СкринФото: Татьяна Коркина

Тем временем в департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, где можно носить это средство защиты.

- Ношение маски является одной из профилактических мер, а не полным средством защиты от всех вирусов в 100%, - говорит пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. Она отметила, что на улице маску носить не нужно - наоборот надо дышать свежим воздухом. Маска нужна в помещении, где большое скопление людей. Она должна закрывать рот и нос, менять ее следует раз в 2-3 часа. Также представитель департамента добавила, что маску можно изготовить и самостоятельно - из нескольких слоев марли. Она будет не менее эффективна, и даже более комфортна для дыхания.

Тем временем…

Напуганные коронавирусом жители российских городов ищут на сайтах медицинские маски. Об этом сообщают эксперты популярного сайта объявлений «Авито».

По их данным на 2 февраля 2020 года число поисковых запросов «коронавирус» на сайте достигло максимального значения, увеличившись почти в 600 раз по сравнению с ноябрем 2019 года. Россияне неистово стали искать медицинские маски. Так, 1 февраля, после выхода новостей о первых завезенных в Россию случаев коронавируса, маски искали почти в полтора раза (+48%) чаще, чем в конце 2019 года.

- В начале 2020 года спрос на медицинские маски рос быстрее, чем на другие товары раздела «Красота и здоровье/Медицинские изделия». В первые три дня февраля 2020 года спрос на маски в целом по России вырос в 16,6 раз по сравнению с полным февралем 2019 года; резко выросло и число объявлений – в 3,8 раза (к полному февралю-2019), -сообщает экперт.

Больше всего коронавирус напугал жителей Москвы и Санкт-Петербурга. На них 2 февраля пришлось 55% и 20% от всероссийского спроса соответственно.

Тюменцы жалуются в ФАС

Подорожание масок глубоко возмутило тюменцев. Некоторых горожан планы фармацевтов нажиться за счет ситуации с вирусом не устроили и они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По данным Тюменского управления ФАС, на сегодня поступило семь письменных сообщений от жителей города Тюмени о повышении цен на медицинские маски в различных аптеках. Информация об этом оперативно направлена в ФАС России. На местном уровне организована проверка. При выявлении необоснованного роста цен, будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Кроме того, с 10 февраля ведомство организует еженедельный мониторинг цен на медицинские маски.