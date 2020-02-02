2020-02-02T05:25:07+03:00
Звезды

Тюменские участники образовательного интенсива смогут сняться в фильме «Отряд С»

Но сначала нужно заглянуть за кулисы большого кино
Светлана БОРИСОВА
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Фото: МедиаполисФото: Медиаполис
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Образовательный интенсив «Команда С» стартует 29 февраля. В течение 10 дней участники будут знакомиться с закулисьем большого кино. Они посетят серию лекций от федеральных и региональных экспертов и узнают о тонкостях создания полнометражных фильмов. Будущие кинематографисты освоят азы режиссерской, операторской, художественно-постановочной и административной работы. Участники познакомятся с созданием кинокартин изнутри, получат обратную связь от спикеров и погрузятся в съемочный процесс.

По итогу лучшие участники получат возможность попробовать свои силы на практике: присоединиться к съемкам полнометражного фильма «Отряд С».

- Мы хотим создать сильное сообщество кинематографистов в Тюмени, поэтому проводим интенсив, где поделимся практическим опытом. Это отличная возможность для начинающих попробовать себя в новой сфере, увидеть процесс создания большого кино изнутри и найти единомышленников, — отметила руководитель интенсива Дарья Киселева.

Принять участие и прокачать свои навыки могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от уровня подготовки. Образовательный интенсив бесплатный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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