Как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января этого года на всей территории Тюменской области. Теперь фрилансеры, которые оказывают услуги и получают за это деньги, могут официально «выйти из тени». Речь о фотографах, дизайнерах, парикмахерах, мастерах маникюра, репетиторах, тех, кто сдает квартиры, осуществляет ремонт, продает изделия ручной работы и т.п. По данным областной налоговой инспекции на 28 января, с начала этого года в качестве самозанятых зарегистрировались уже 1447 человек.

Стать самозанятым, т.е. тем, кто хочет работать официально и платить «Налог на профессиональный доход», могут и физические лица, и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников и чей доход в год не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые должны будут платить налог 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, если он получен при работе с организациями, юридическими лицами.

Плюс самозанятости в том, что вы перестаете быть безработным и вести незаконную предпринимательскую деятельность, за которую положены большие штрафы, а еще самозанятые освобождены от необходимости подавать декларации о доходах и уплачивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно либо через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», либо через личный вэб-кабинет «Мой налог» на сайте ФНС России, либо через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента. Вам нужно будет составить заявление и приложить к нему фотографию и копию паспорта.