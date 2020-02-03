«Сняли передачу – и по домам»: тюменец из «Давай поженимся» рассказал, куда подевал невесту после шоу

Житель Тюмени Евгений Парфёнов принял участие в съёмках дневного ток-шоу «Давай поженимся». Вместе с двумя соперниками наш земляк боролся за сердце 35-летней матери двоих детей, актрисы драматического театра из Крыма Екатерины. Разведённая девушка мечтает купить квартиру в ипотеку и гордится способностью накрыть стол за рекордно короткое время.

«Свой брак с бывшим мужем называет двенадцатью годами рабства, но благодарна этому периоду своей жизни за двоих замечательных детей. Екатерина избегает мужчин, рождённых в год Кота, не прощает сильному полу снобизма, измен и грубого обращения. Её идеал – щедрый, добрый, домовитый кавалер с руками неандертальца и повышенным либидо», – говорится в профайле участницы.

Судя по брутальной внешности, 39-летний тюменский предприниматель в сфере IT (кстати, тоже разведённый) полностью подходит под запросы Екатерины. Женя является донором крови и часто сдаёт её для нуждающихся, это его главное достоинство. А вот из недостатков он считает возможную невнимательность к своей избраннице и храп. Его главная мечта – пройти пеший маршрут по горам.

– Екатерина «симпатичная, воздушная и с привлекательным вырезом». Девушка – деревенская и, наверное, вынесла уроки из прошлого брака, – говорит жених.

Евгений Парфенов, 39 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В качестве музыкального подарка невесте Евгений исполнил композицию Александра Серова «Как быть», но позже в соцсетях признался, что с задачей не справился из-за волнения. Тем не менее среди всех трёх претендентов Катя выбрала именно Женю.

В «Инстаграме» Евгения уже начали спрашивать, как сложилась судьба после съёмок, где невеста и когда влюблённые отправятся в «медовый месяц» в Крым.

– Свою любовь я нашёл с первого взгляда, и, как истинный джентльмен, я просто обязан после этого жениться! – шутит Евгений. – У дамы всё хорошо, но если коротко: сняли передачу – и по домам. Если я скажу, что нас там расписали, то это будет неправда. Как же романтика?

Увидятся ли ещё раз жительница Симферополя и житель Тюмени, покажет время, сейчас каждый находится у себя в городе.