2020-01-31T17:38:19+03:00
Здоровье

Залог красивой улыбки - тщательная гигиена полости рта

О процедуре профессиональной гигиены полости рта рассказала доктор семейной стоматологии «Доктор Альбус» Наталья Тепышева
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Доктор семейной стоматологии «Доктор Альбус» Наталья Тепышева.Доктор семейной стоматологии «Доктор Альбус» Наталья Тепышева.
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Красота улыбки – это не только ровный зубной ряд и белая эмаль, но еще и здоровье зубов и десен. Чтобы поддерживать красивую улыбку, необходима тщательная гигиена полости рта в домашних условиях и профессиональная гигиена в кабинете стоматолога. Она поможет бороться со скоплением бактерий, которые приводят к образованию кариеса и проблемам с деснами.

О процедуре профессиональной гигиены полости рта мы поговорили с доктором семейной стоматологии «Доктор Альбус» Натальей Тепышевой.

– Наталья Анатольевна, расскажите, как проходит процедура гигиены зубов в кресле у стоматолога.

– Процедура начинается с визуального осмотра полости рта, то есть врач проверяет зубы на уровень гигиены: наличие налета, камня. Если пациент впервые в нашей клинике, то вместе с ассистентом он проходит на обзорный цифровой снимок. После того как необходимая информация собрана, мы подбираем подходящие средства. Процедура комплексной профессиональной гигиены полости рта проводится с использованием аппарата Prophy-Max. При наличии зубного камня удаляем его с помощью ультразвуковой насадки, а оставшийся цветной пищевой налет убираем под напором жидкости с очищающими частицами. Следующий этап – полировка зубов щетками и пастами для устранения микронеровностей на зубной эмали. Завершающий этап чистки – глубокое фторирование в индивидуальной каппе.

– Вы упомянули аппарат Prophy-Max, в чем его особенность?

– Аппарат комфортный и эффективный в использовании, с его помощью можно избавиться не только от минерализованного зубного налета, но и от поверхностной пигментации и мягких зубных отложений, то есть цветного пищевого налета, в межзубных пространствах, фиссурах. Для стоматолога важной особенностью являются широкий выбор настроек, возможность сохранить индивидуальные настройки, а также четыре ультразвуковых диапазона мощности.

– Почему важны диапазоны ультразвуковой мощности?

– К сожалению, не все пациенты посещают пародонтолога положенные два раза в год. Из-за скопившегося налета страдает в первую очередь десна. Зубные отложения могут попадать и под десну. С более высокой мощностью, в которой нет необходимости при чистке зубов, зубные отложения разбиваются в десневом кармане без хирургического вмешательства. А при работе с детьми необходимо убавлять мощность аппарата.

– Наталья Анатольевна, кроме стандартных двух процедур в год кому особенно рекомендована профессиональная гигиена полости рта?

– Если у вас воспалена десна, есть скученность зубов, коронки или вы носите брекеты, то процедура чистки не просто обязательна – от нее зависит срок службы конструкций и конечный результат ортодонтического лечения. В некоторых случаях доктор может скорректировать количество процедур в год. Например, при брекетах, детям и пациентам с темным пигментированным налетом профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить раз в три месяца.

– Скажите, какие манипуляции необходимо выполнять в домашних условиях, чтобы продлить эффект от гигиены в кресле у стоматолога?

– Во-первых, обязательная чистка зубов два раза в день. В течении дня после каждого приема пищи – полоскание, не обязательно даже специальными средствами, можно обычной водой. Красящие напитки стоит пить с помощью соломинки. При необходимости использовать зубную нить или ирригатор.

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