2020-01-31T13:31:16+03:00
Туризм

Губернатор Александр Моор посетил в Ярковском районе новую базу отдыха

Глава региона посмотрел, как реализуется масштабный инвестиционный проект [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Александр Моор посетил в Ярковском районе новую базу отдыхаГубернатор Александр Моор посетил в Ярковском районе новую базу отдыхаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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База отдыха «Малина Бор», расположенная в Ярковском районе, - это хороший пример реализации инвестиционного потенциала в любом муниципальном образовании Тюменской области. Такое мнение выразил губернатор региона Александр Моор по итогам рабочей поездки в Ярковский район. По словам главы региона, хотя проекты, подобные этому, и не глобальные, при поддержке правительства Тюменской области и участии администрации муниципалитетов они могут быть реализованы.

Александр Моор осмотрел, как реализуется инвестиционный проект Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор осмотрел, как реализуется инвестиционный проектФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Считаю, что у проекта есть большой потенциал – природа, свежий воздух, вода рядом, хорошая инфраструктура. База отдыха расположена недалеко от федеральной трассы, что очень удобно для тех, кто сюда собирается, - отмечает Александр Моор. – Когда инвестпроект будет до конца реализован, у жителей региона появится возможность не только отдохнуть, но и оздоровиться. Такие проекты могут быть построены в любом муниципалитете, а мы окажем им всю необходимую поддержку, - отметил глава региона.

Комнатки для отдыха Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Комнатки для отдыхаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Лежит даже шкура медведя Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Лежит даже шкура медведяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил глава администрации Ярковского района Евгений Золотухин, в районе есть уникальные возможности по развитию сельского туризма.

- Мы находимся в центре «императорского маршрута» между Тюменью и Тобольском. На региональных и федеральных автотрассах работает придорожный сервис, в Покровском развивается музей. Мы продолжим реализовывать инвестиционные проекты во всех сельских поселениях района.

На территории базы - вот такая избушка на курьих ножках Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На территории базы - вот такая избушка на курьих ножкахФото: Алексей КОСЕНЧУК

Что касается «Малины Бора», то здесь уже построены два деревянных двухэтажных дома, гостиница с шикарными номерами, сауна с бассейном, оздоровительный спа-центр с ваннами и фитобочкой. Проведены все инженерные коммуникации, благоустроена территория центра. Зимой здесь можно покататься на коньках и лыжах, а летом – собирать грибы и ягоды, рыбачить или просто покататься на велосипеде.

Игровая зона для детей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Игровая зона для детейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Бассейн, а рядом сауна Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бассейн, а рядом саунаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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