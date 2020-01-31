Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 1 и 2 февраля 2020 года

Даже не верится, но пролетел первый месяц 2020 года. Впереди – последний месяц зимы и первые февральские выходные. Чтобы вам было интересно провести предстоящий уик-энд, мы подготовили традиционную афишу. Читайте и выбирайте самые необычные и захватывающие мероприятия!

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

Экскурсия по Тюмени

Обзорная экскурсия по Тюмени. Фото: VisitTyumen

Тюменцев и гостей города в 19 часов приглашают на часовую обзорную экскурсию по вечерней Тюмени. Вы сможете узнать самые интересные факты из жизни родного города – от строительства деревянного острога до возведения современных зданий. Старт экскурсии – от гостиницы «Восток».

Стоимость: 350 рублей с человека. Запись на экскурсию: 8 (982) 982-76-42, 972-372, 8 (953) 828-99-39.

Показ фильма «Маяк»

Показ фильма "Маяк". Фото: VisitTyumen

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов стартует показ фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях. По сюжету картины в штате Мэн в XIX веке два смотрителя маяка на месяц оказались заперты друг с другом. Организаторы сообщают, что зрители окажутся запертыми с главными героями не только на острове, но и в кадре с соотношением сторон 4:3. Картину снял режиссёр Роберт Эггерс, который дебютировал всего четыре года назад, но уже стал мастером выворачивать героев жанрового кино наизнанку. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

«Камерата Сибири»

Оркестр "Камерата Сибири". Фото: Тюменская филармония

В тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19 часов выступит оркестр «Камерата Сибири», художественным руководителем и главным дирижёром которого является заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. Концертмейстер оркестра – лауреат международного конкурса Юлия Прямова. В программе – оратория «Мессия» (избранное) и цикл пьес «Музыка на воде», созданный в 1717 году для торжественного парада на Темзе флотилии короля Англии Георга I.

Стоимость: 100 рублей.

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

Показ фильма «На стиле»

Кинопоказ "На стиле"Фото: pixabay.com

В Большом зале «Конторы пароходства» (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) в 17 часов состоится показ фильма «На стиле», который устраивают ребята из Mafia dance family. Картина – увлекательная хроника развития хип-хопа и городской моды, которые принесли нам огромные штаны, залитые граффити-куртки от «Орчард-стрит». В фильме можно увидеть много архивных материалов и интервью с рэперами, дизайнерами и другими лицами, которые повлияли на эволюцию этого образа.

Вход: свободный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

Экскурсия в Музее кузнечного мастерства

Мероприятие в музее кузнечного мастерства. Фото: VisitTyumen

В Музее кузнечного мастерства ( проезд Воронинские Горки, 182/2) в 11 часов состоится интересное мероприятие, рассчитанное даже на маленьких детей (продолжительность – 1 час 20 минут). Тюменцы и гости города смогут обойти все экспозиции музея, а потом попасть в настоящую действующую кузницу. Здесь всем покажут, как она работала в старину, как ковали предметы быта, и даже предоставят возможность попробовать себя в роли кузнеца.

Стоимость: 350 рублей, предварительная запись по телефону обязательна: 8-919-947-66-03.

«Мама, роди меня обратно»

Хореографический спектакль "Мама, роди меня обратно". Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» в 19 часов состоится показ хореографического спектакля «Мама, роди меня обратно». Герои постановки просят у матери языком танца возможность исправить свои ошибки, сказать нужные слова, почувствовать заботу мамы, доказать свою любовь и многое другое. Также зрителей ждёт соло-проект Александры Балецкой «Снег-Ты» на стихи Софии Парнок и певицы LORA. Зрителей ждёт живой вокал, живая гитара и живой танец от хореографа Мастерской современного танца.

Стоимость: 200–300 рублей.