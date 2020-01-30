2020-01-30T13:01:35+03:00
Общество

В Тюмени выпустили четвертый том энциклопедии «Бессмертный том»

В книге собрана ценная информация о роте тюменских журналистов
Кира Санникова
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В Тюмени выпустили четвертый том энциклопедии «Бессмертный том».В Тюмени выпустили четвертый том энциклопедии «Бессмертный том».Фото: Кира Санникова
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Долгожданный четвертый том книги "Бессмертный полк: рота тюменских журналистов" вышел в свет. Презентация новой книги проходит сегодня в Тюменском доме печати.

Как рассказал председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов, работа над книгой началась еще в 2012 году. В тот период из Союза журналистов России пришла задача подготовить 100 кандидатур от Тюменской области в энциклопедию «Российской прессы».

- Оценив полученную информацию, мы поняли, что у нас гораздо больше имен – легенд тюменской журналистики, и мы решили посвятить этим людям четвертый том книги, - пояснил Владимир Кузнецов.

По его словам, за каждым изданием стоит работа огромной команды людей. В подготовке каждого тома участвовало не менее 100 человек. Поэтому каждая книга – это история, которая надолго остается в памяти.

- У всех участников, работавших над книгой, а также у родственников и потомков журналистов, история создания тома оставила огромный след в душе. Вообще каждый раз, когда мы развозим книги по библиотекам, семьями, чьи родственники запечатлены в книге, это становится настоящим событием и предметом гордости, - подчеркнул Владимир Кузнецов.

В Тюмени выпустили четвертый том энциклопедии «Бессмертный том». Фото: Кира Санникова

В Тюмени выпустили четвертый том энциклопедии «Бессмертный том».Фото: Кира Санникова

В свою очередь, советник губернатора Тюменской области по специальным проектам Александр Новопашин добавил, что регион был первым, кто начал эту работу и в таком объеме. Сейчас готовится к выпуску 5-й том «Бессмертного полка», и такой практики нет ни в одном субъекте РФ.

Четвертый том получился объемом 620 страниц и весом почти четыре килограмма. Книга получилась более объемной чем предыдущие, отметил исполнительный директор АО «Тюменский дом печати» Лев Нежданов.

- Хотелось бы сказать отдельные слова благодарности правительству Тюменской области за поддержку книгопечатания в регионе. Приятно было работать над таким большим проектом, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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