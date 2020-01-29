«Семья»: тюменец дебютировал в большом кино с Алексеем Гуськовым и Юлией Ауг

Выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИС) тюменец Александр Рычков принял участие в съёмках новой российской трагикомедии под рабочим названием «Семья». Для Саши это первый опыт работы в столь масштабной картине, да и снимается он не абы с кем, а с мэтрами российского кинематографа – Алексеем Гуськовым («Граница. Таёжный роман», «Вечная жизнь Александра Христофорова», «Союз спасения») и Юлией Ауг («Крепостная», «Екатерина», «Бонус»).

Актёр из Тюмени Александр Рычков. Фото: личная страница героя публикации в Instagram

– У меня есть агент, именно он мне и рассказал, что есть такой интересный проект, можно попробовать поучаствовать в кастинге, – рассказал Саша «Комсомольской правде» – Тюмень». – Я успешно прошёл несколько проб, и меня утвердили на роль одного из сыновей героев Гуськова и Ауг.

guskov_aleksei Фильм Семья в сборе

По словам Саши, с такими маститыми актёрами работается великолепно.

– Гуськов – мэтр, Ауг – огонь, я даже не могу сказать, кто из них круче, – восхищается коллегами по съёмочной площадке актёр. – У нас было очень много ночных смен, пять, по-моему. Они «вывозят» все ночные съёмки максимально. Что такое ночная смена? Это когда ты приезжаешь на съёмочную площадку в 11 вечера, а в 11 утра ты, дай бог, возвращаешься домой. В моей актёрской практике это первый большой проект с такими замечательными артистами. Кстати, после съёмок мой сценический костюм оставил себе на память.

Сюжет картины чем-то напоминает «Меланхолию» Ларса фон Триера. На Землю летит комета, и земляне знают, что скоро все умрут. Фильм рассказывает о том, как отреагирует семья из четырёх человек (мама, папа и два сына) из простой российской глубинки на предстоящую гибель и как они будут вести себя в такой сложной ситуации.

Александр Рычков сообщил, что фильм получится ярким, красивым, жёстким и «довольно кровавым». Сейчас идёт монтаж, цветокоррекция и озвучка, но даты премьеры пока нет. Ждём!

КСТАТИ

Сегодня, 29 января, тюменский актёр-дебютант отмечает свой день рождения. От лица «Комсомольской правды» – Тюмень» желаем Александру новых интересных ролей и головокружительной карьеры.