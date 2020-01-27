В 2020 году в Тюменской области планируется расселить почти 20 тысяч квадратов аварийного жилья

Плодотворная работа над реализацией национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области продолжается. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции с журналистами заявил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Учитывая, что нацпроект рассчитан до конца 2024 года, региону предстоит колоссальная работа по возведению жилых домов и социальных объектов, а также по переселению тюменцев из ветхого и аварийного жилья.

По предварительным данным, в 2019 году в регионе построено более 1,5 млн квадратных метров жилья, точные данные от государственной статистики появятся не раньше марта. Однако уже можно сказать, что это на 17% больше, чем годом ранее (1,35 млн кв. м). На 2020 год планы не менее амбициозные: в строй планируется ввести не менее 1,7 млн квадратных метров жилья. Сейчас в стадии строительства находятся 2,84 млн квадратных метров, которые возводят в микрорайонах Ново-Патрушево, Тюменская Слобода, в районе Дома Обороны, в Зареке, на Мысу, в ЖК «Звёздный».

Что касается улучшения жилищных условий, то в прошлом году их улучшили 2,8 тысячи семей (568 – по программе по обеспечению жильём молодых семей и 476 бюджетников из Тюмени и Тобольска). Жильём обеспечено 536 детей-сирот, 177 квартир закуплено для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и репрессированных лиц. На реализацию жилищных программ в 2020 году планируется направить 5,2 млрд рублей, тем самым 2,7 тысячи семей улучшат свои условия.

Кстати, по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2025 годы планируется расселить 148,08 тысячи квадратов аварийного жилья (это 378 многоквартирников, более 3,7 тысячи жилых помещений и более 9,6 тысячи человек).

В прошлом году расселили 44,43 тысячи квадратов аварийного жилья, в 2020-м предстоит расселить не менее 19,93 тысячи кв. м аварийного жилья.