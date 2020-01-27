Елена Кашкарова: не всегда люди нуждаются в деньгах, иногда достаточно создать им условия для развития

В Тюменской области за последние годы в три раза увеличилось количество многодетных семей. Во многом этому способствуют региональные программы поддержи. Причем речь идет не только об оказании финансовой помощи, но и о консультационной. В области проводится множество обучающих и развивающих мероприятий для родителей и детей, направленных на формирование семейной культуры. Подробнее о проводимой работе корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказала депутат Тюменской областной думы, координатор проекта «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова.

– Вы неоднократно отмечали, что борьба с бедностью и семейным неблагополучием является важнейшей частью государственной семейной политики России. Как эта работа выстраивается в Тюменской области?

– По итогам 2019 года Агентство стратегических инициатив признало опыт Тюменской области по раннему выявлению неблагополучных семей и по работе с такими семьями лучшим в Российской Федерации. В ноябре в Тюмени состоялось всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, участники со всей России наглядно убедились в том, что межведомственная работа в этом направлении у нас действительно выстроена на очень высоком уровне. Что мы не просто научились цифрами оперировать, а действительно наладили работу между всеми структурами, включенными в этот процесс. Это позволяет оперативно, без всяких бюрократических проволочек, реализовать те или интересные проекты, решать возникающие вопросы. Это качественно отличает нас от других регионов России.

– Какие службы задействованы в работе по борьбе с семейным неблагополучием?

– Если говорить более конкретно, то тут в первую очередь, конечно, многое заведено на органы исполнительной власти. У нас есть служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Ее тоже не так давно отмечали как одну из лучших практик в России. Есть служба инспекторов по охране детства и семьи, есть банк данных семей, несовершеннолетних, который позволяет в онлайн-режиме проводить профилактическую работу, отслеживать какие-то изменения, находить индивидуальный формат взаимодействия с каждым ребенком. Когда ты понимаешь, с кем тебе нужно работать, гораздо проще наладить этот процесс.

– Много ли мероприятий запланировано на этот год в рамках проекта «Крепкая семья»?

– Не так давно мы закончили формирование плана мероприятий в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Их получается около 50. При их реализации мы всегда задействуем все возможные службы, органы опеки, социальной защиты, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. Надо отметить, что все службы с удовольствием идут навстречу, никогда не прячутся и по каким-то направлениям сами инициируют встречи. К примеру, разного рода мероприятия по повышению информационной грамотности родителей. Когда появляются какие-то новые опасности во внешней среде или новые возможности, мы стараемся оперативно рассказать о них, довести до наших родителей. Чтобы они понимали, куда, с какими документами надо обращаться. Это значительно упрощает для семьи процесс получения какой-то услуги, сокращается время. Многие сложности, противоречия возникают, когда у людей нет информации. Чем больше мы даем информации, тем меньше получаем негатива.

– Мероприятия партийного проекта «Крепкая семья» рассчитаны в основном на семьи, нуждающиеся в помощи или не только?

– В зоне внимания не только социально незащищенные семьи. Это семьи, где есть дети, семьи, где мужчина и женщина готовятся стать родителями. Независимо от того, какое у них материальное положение, сколько детей. Это и дети, оставшиеся без попечения родителей. Нет особого деления. Мы всегда на свои мероприятия приглашаем всех. Но больший упор делаем на тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Массовые образовательные мероприятия, конечно, рассчитаны на более широкую аудиторию.

– Ежегодно в рамках партийного проекта «Крепкая семья» проводится множество мероприятий, в том числе игровой направленности. Как это влияет на сплочение семьи, формирование внутри нее культуры?

– Самый лучший формат взаимодействия детей и родителей, остающийся неизменным, – это игра и совместная деятельность. Сейчас мы реализуем много мероприятий. Одним из первых, появившийся еще в годы моей работы на портале «Детки!», стал чемпионат ползунков. Это был настоящий прорыв, поскольку для семей с детьми от шести месяцев на тот момент не существовало никаких форм социальной активности. Многие сами боялись выходить за пределы дома с малышами. Мы еще сталкиваемся с такими опасениями, когда организуем чемпионат в новых муниципалитетах – Тобольске, Ишиме, Вагае.

Чемпионат ползунков стал настоящим прорывом, поскольку для семей с детьми от шести месяцев не существовало никаких форм социальной активности.

– В Тюмени мероприятие уже хорошо узнаваемо?

– Да, в Тюмени стоит объявить о проведении очередного мероприятия, уже через день-два все места заняты. Рекордное количество времени, за которое набрали участников, – 18 часов. В новых городах сложнее, но и там мы уже видим большую активность со стороны родителей. При этом приглашаем всегда не только пап и мам, а всю семью – бабушек, дедушек, теть и дядь. Чем больше членов семьи участвует в процессе, получает эти общие эмоции, тем дольше это будет помниться. У самих же родителей проходит боязнь выходить с маленьким ребенком в люди. Социальный вакуум, в котором оказывается большинство мам после рождения ребенка, это серьезная проблема. Женщина, привыкшая вести активный образ жизни, полностью перестраивает привычный ритм под грудничка. От этого у нее начинает портиться настроение, что отражается на общем климате семьи. Поэтому на все наши мероприятия мы стараемся как можно больше привлекать пап, чтобы они больше участвовали в процессе воспитания ребенка.

– Получается задействовать в игровом процессе сообщество отцов?

– Да, в этом плане мне нравится Ишим. Там есть целая группа пап, знакомых между собой, которые как раз приводят детей на мероприятия. Причем это многодетные отцы. Они оставляют детей в разных игровых зонах, сами выходят поговорить и потом возвращаются. К каждому своему ребенку подойдут, где-то поиграют, где-то подскажут что-то. Отличный пример отцовского воспитания: вроде и ребенок самостоятельный, при этом понимает, что рядом папа, который ему поможет.

– А чем еще примечательны мероприятия «Конструктории» для формирования семейной культуры?

– Параллельно с основной частью проходит экологическая акция и книгообменник. И в сборе крышечек на переработку как раз проявляется внутренняя работа семьи. Зачастую именно дети напоминают родителям о том, что их не нужно выбрасывать. Хотя первое время подготовленные для вторсырья столы у нас пустовали. Так же было и с книгами. Но за время существования проекта ситуация меняется. Люди приходят на них не как потребители, а как полноценные участники. У нас уже появились завсегдатаи, которые растут вместе с нами. От них всегда интересно получать обратную связь.

– Все мероприятия в рамках партийного проекта «Крепкая семья» проводятся бесплатно?

– Все мероприятия «Крепкой семьи» проводятся бесплатно. В том числе такие крупные образовательные площадки, как форум «Семья» и подростковый мотивационный форум Rocket Forum. Приглашаем туда не только родителей, но и бабушек, дедушек, чтобы они могли успеть охватить все секции, а потом обменяться информацией. Часто слышим жалобы, мол, у вас слишком много всего проводится, не успеваем всё обойти. Такая позитивная критика. Поэтому советуем приходить всей семьей, чтобы получить и унести с собой максимум знаний. По игротеке «Конструктория», поскольку мы сами не располагаем этим оборудованием, мы выкупаем места у организаторов для определенного количества семей, многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Игротеку бесплатно посещают и дети из интернатных учреждений.

Еще одно крупное мероприятие - Чемпионат по собиранию пазлов.

– Зачастую семьи с тремя и более детьми испытывают дефицит доходов. В условиях выживания у родителей не всегда получается уделять детям внимание в достаточной мере. Страдает ли от этого, на ваш взгляд, бытовая культура семьи? Взаимосвязаны ли эти процессы?

– Давно размышляю над этим вопросом. Когда поколение 90-х годов начало заводить детей, стало заметно, что они сильно отличаются от нас. Долго пыталась разобраться почему, много читала, разговаривала с разными экспертами на эту тему. Связаны ли эти различия с тем, что родители этих детей в то время много работали, зачастую просто выживали, а дети, по большому счету, были предоставлены сами себе. При этом недостаток внимания где-то компенсировали подарками и материальными благами. Сложно найти взаимосвязь только по этой причине, какую-то общую концепцию тут нельзя вывести. Опять-таки в многодетных семьях дети зачастую бывают более воспитанными, нежели там, где растет один-два ребенка. Ведь в семьях, которые по общим меркам нам кажутся более материально обеспеченными, родители тоже много работают и не всегда могут достаточно времени уделять детям.

– Что, на ваш взгляд, играет главную роль в формировании семейной культуры?

– На мой взгляд, определяющую роль играют внутренние традиции, то, как сами родители воспитывались в свое время, какие ценности им прививали. Важно ведь не количество проведенного вместе с ребенком времени, а его качество. Можно целый день сидеть дома, и каждый будет занят своими делами, а можно полчаса вместе провести, но это будут качественные полчаса. Их можно потратить на обмен информацией о каких-то текущих делах. Причем не только ребенок должен рассказать о себе, но и родители. С детьми постарше можно обсудить вопросы, касающиеся всей семьи. К примеру, отпуск. Не заходить с авторитарной точки зрения, что взрослые уже всё решили, а услышать предложения детей. Они это ценят. Важен тактильный контакт и в целом внимание, даже если родитель находится вдали от семьи. Обычный телефонный разговор с ребенком способен передать интонацию, настроение и показать, что папа или мама всегда помнят о своей семье. При этом длительное отсутствие дома из-за работы можно объяснять не только материальными мотивами, а с позиции, что ваш труд делает этот мир чуть лучше. Дети проникаются этим, становятся чуть самостоятельнее и готовы помогать.

– Какие варианты поддержки многодетных семей реализуются в области? Направлены ли они только на улучшение материального положения? Или затрагивают также аспекты духовно-нравственного развития семей?

– Ноябрьское послание нашего губернатора порадовало все семьи, и будущие, и настоящие. Вводится региональный материнский капитал при рождении первого ребенка. На него могут рассчитывать женщины, проживающие в регионе пять лет. Сумма выплаты – 150 тысяч рублей, она не целевая, как в других субъектах РФ. То есть получатель может расходовать эти средства по своему усмотрению. С учетом того, что женщины в семьях, как правило, работают, это неплохая возможность компенсировать выпадающий доход и приобрести какие-то вещи для ребенка, необходимые на первом этапе. Меняется и размер региональной выплаты на третьего ребенка. Теперь маткапитал составит 100 тысяч рублей вместо 40 тысяч рублей. Это тоже неплохое подспорье. Плюс ко всему действует целый ряд мер поддержки семей на федеральном уровне. О новых видах выплат недавно в своем послании рассказал президент России Владимир Путин. Это реальная помощь многим семьям.

– В Тюменской области в последние годы отмечается стабильный демографический рост. Что само по себе хорошо, но возникает другая сложность – обеспеченность детскими садами. Как в области обстоят дела с этим?

– Да, в этом плане можно наш регион снова похвалить. Очередь в детские сады с малышами до трех лет у нас, в принципе, отсутствует. Сейчас мы движемся к тому, чтобы с 2021 года обеспечить местами в яслях детей в возрасте до полутора лет. Это актуальная проблема для многих, особенно для матерей, воспитывающих детей в одиночку, у кого нет возможности три года находиться в декрете. Многодетные семьи имеют приоритет при устройстве детей в сад. У одиноких мам нет таких преференций. Поэтому тут чаще всего выручают бабушки-дедушки, частные детские сады. Но скоро появится возможность пристроить в муниципальное учреждение. В декабре у нас открылся первый детский сад, принимающий детей с двух месяцев, «Яслеград». Число садов с ясельными группами будет расти. Не всегда нужно стремиться дать денег, иногда достаточно создать людям условия для нормальной жизни.

Елена Кашкарова сама воспитывает троих дочерей, которые с пониманием относятся к занятости мамы на работе и готовы помогать по дому.

– Какие еще виды нематериальной поддержки семей существуют в регионе?

– Сюда можно отнести проект «Социальный контракт». Он ориентирован на многодетные и малообеспеченные семьи, а именно на те, которые оказались в трудной жизненной ситуации по тем или иным независящим от них причинам. Между органами социальной защиты и семьей заключается договор, где прописываются обязательства сторон. Далее выплачивается определенная сумма денег, потратить которую можно на исправление возникшей ситуации. К примеру, вложить средства в открытие личного подсобного хозяйства или на переобучение, то есть распорядиться ими так, чтобы больше не нуждаться в помощи. Такие меры поддержки более действенны: когда ты даешь инструменты, а не просто деньги. Это снижает социальное иждивенчество и мотивирует людей стремиться к дальнейшему развитию. Не нужно давать только рыбу, нужно давать удочку. Деньги – ограниченный ресурс, который имеет свойство заканчиваться.

– Если говорить по цифрам, увеличивается ли в регионе количество многодетных семей?

– По данным 2019 года, в регионе проживают 26 тысяч многодетных семей. Из них порядка 20 тысяч – это семьи с тремя детьми. За последние 10 лет количество таких семей увеличилось в три раза. Даже по своему окружению могу судить, что стало больше семей, где родители воспитывают трех-четырех детей. Думаю, что во многом этому способствует политика государства и те программы по поддержке материнства, которые реализуются на уровне региона. Так, помимо партийного проекта «Крепкая семья», в области реализуется программа «Растим будущее». Она как раз направлена на формирование семейных ценностей. Проводятся различные мероприятия, лекции. Программа рассчитана на несколько лет. Сейчас обсуждаем с департаментом социальной защиты возможность проведения ряда мероприятий, рассчитанных на родителей, воспитывающих детей в одиночку. Кстати, у нас в регионе дети из многодетных семей могут бесплатно посещать учреждения спорта. По этому показателю область в лидерах по России. Такие данные были озвучены на парламентских слушаниях в Госдуме при обсуждении проекта «Десятилетие детства».

– Еще один важный аспект партийного проекта – соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На чем в этом направлении делается акцент?

– У нас нет в регионе детских домов, есть несколько учреждений социальной помощи семьям, центров содействия семейному устройству. По закону родителей не сразу же лишают родительских прав. У них есть время на решение проблемы, из-за которой из семьи изъяли детей. Бывает, что мать воспитывает одна ребенка, она сильно заболела и вынуждена на длительный период лечь в больницу. На это время ее детей пристраивают в центр. Или другой пример: родители злоупотребляют алкоголем или сидят без работы. Детей забирают и дают взрослым время, чтобы исправить ситуацию. Кого-то отсутствие ребенка в семье заставляет задуматься и подстегивает к переменам. Но такое, к сожалению, происходит не всегда. В таких случаях родителей лишают прав, детей оставляют в центре и стараются устроить в замещающую семью под опеку.

– Насколько в регионе развита практика удочерения и усыновления детей?

– Малышей, как правило, быстро забирают в семьи. Что касается детей постарше, есть определенная категория, которая остается в центрах. Это подростки и дети с ограниченными возможностями. Первые сами зачастую не хотят уходить в семью, так как планируют поступать в училища и колледжи после девятого класса. До 18-летия они остаются на постинтернатном сопровождении, но многих не теряют из виду и по достижении совершеннолетия. На сегодняшний день у нас есть такие учреждения в Борках, Ишиме, Омутинке и Тобольске. Бывая там, замечаю, что выпускники часто приезжают туда в гости, помогают педагогам с младшими, не забывают, как страшный сон, свою жизнь в центре, и это тоже показатель. При этом у тех, кто там воспитывается, есть положительный пример перед глазами, что при желании можно достичь хороших результатов, состояться в жизни.

– Одна из проблем детей, воспитывающих в центрах, – отсутствие навыков бытовой жизни. Как сейчас выстраивается эта работа?

– Сейчас помещения всех реабилитационных центров переоборудованы по типу квартир. В них есть кухни, чтобы воспитанники учились готовить, могли себя обеспечить в этом плане, комнаты, душевые, которые нужно держать в чистоте. Но когда они выпускаются, всё равно воздух свободы пьянит, и часто ребята первые месяцы неосмотрительно тратят свои ежемесячные пособия, так как у них еще нет этого навыка долгосрочного планирования. Зато быстро учатся на своих ошибках и постепенно начинают понимать, что такое самостоятельная жизнь и как с ней справляться.

– Вы организуете большое количество мастер-классов для воспитанниц и воспитанников детских центров. Как вы считаете, это способствует формированию правильных ценностей у подростков?

– Ко многим в центры ездят волонтеры, и тут важна именно просветительская работа. Не нужно задаривать подарками, это медвежья услуга на самом деле, развивающая инфантильность, иждивенчество. Они выйдут из стен учреждения, и никаких подарков уже не будет. Важно помочь им определиться профессионально, заинтересовать какой-то деятельностью, чтобы у них появилось представление о том, чем они хотят заниматься в своей взрослой жизни и как будут себя обеспечивать. Кстати, не раз общалась с ребятами, которые при выборе себе профессионального направления, опираются на материальный аспект, а не на свои предпочтения. На первое место – хорошая заработная плата, а потом, может быть, уже занятие по душе.

– Помогают ли такие мероприятия формировать у ребят также и правильное отношение к семейным ценностям?

– Многие жили в семье. Как таковых сирот, которые с малого возраста оказались вне семьи, немного. У них есть опыт проживания в семье. Зачастую негативный. Но большая часть из них твердо намерена в будущем завести семью. Различные мастер-классы и занятия, которые мы проводим, как раз направлены на формирование житейских навыков. Не так давно привозили в Борки к девочкам-подросткам визажистов и фотографов. Пока готовились к съемке, девчонки задавали волнующие их вопросы про отношения с противоположным полом, про уход за собой. Какие-то элементарные вещи, о которых любая другая девочка может поговорить с мамой или старшей сестрой. У них нет такой возможности. Поэтому такие встречи – это прежде всего помощь психологическая. Ни одно такое посещение не проходит без эмоционального отклика как со стороны детей, так и со стороны взрослых. Какие-то вещи цепляют до слез, даже когда тебе кажется, что ты уже многое повидал за время работы.

– К каким еще внешним вызовам стараетесь подготовить воспитанников центров?

– Стараемся как можно лучше подготовить к тем рискам, с которыми они могут столкнуться во внешней среде. Так, приглашали в Борки известного тренера, который провел двухдневное обучение по вопросам безопасности в городе, по безопасному общению в интернете. У таких ребят зачастую размыты границы. С одной стороны, они готовы довериться любому, кто скажет доброе слово, с другой – насторожено относятся, видя человека впервые. Такая сложная смесь, приходится лавировать, чтобы их научить чему-то. Рассказываем им о правах и обязанностях. Они должны понимать, какую ответственность за свои действия несут по достижении определенного возраста. Надо сказать, что ребята хорошо ориентируются в своих правах. Когда к ним приходят специалисты из социальной защиты, они задают им четкие и конкретные вопросы. Они знают, что им положено, и это замечательно.

– Насколько в регионе развит институт замещающих семей? Есть ли разница между опекунскими и замещающими семьями?

– Опекунские семьи – это и есть замещающие. При удочерении и усыновлении ребенок теряет статус «без попечения родителей», а взрослые полностью берут на себя обязательства по его дальнейшему воспитанию и обеспечению всем необходимым. В случае оформления опеки или попечительства за ребенком сохраняется статус, а значит, право на выплаты и на жилплощадь. С опекуном заключают гражданско-правовой договор. Но это если говорить о правовой части оформления опекунства, помимо этого, нужно пройти обучение. Это обязательное условие, чтобы взять ребенка.

– Как происходит это обучение?

– В Тюмени уже на протяжении нескольких лет действует школа замещающих семей. Пройти обучение в ней – как сдать экзамен. Уже на этом этапе многие отказываются от идеи опекунства, что помогает избежать случаев, когда ребенка взяли из учреждения, а потом вернули обратно. Это двойное предательство. Есть также клубы замещающих семей. Взрослые встречаются, обсуждают между собой возникающие вопросы, а их бывает много. Пока ребенок живет в учреждении, многие психологические проблемы могут быть заморожены, а когда он оказывается в другой среде, начинает постепенно раскрываться. Эти же цели – обмен мнениями и поиск решений – преследует и областной форум замещающих семей. Всё это позволяет избежать повторного сиротства.