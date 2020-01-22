Мотает днем и ночью: рассказываем тюменцам, куда обращаться, если сломался счетчик воды

Жительница Тюмени с улицы Широтной столкнулась с проблемой. Внезапно у нее сломался счетчик воды.

– Он мотает днем и ночью. На оплату за декабрь 2019 года пришла квитанция с астрономической суммой за воду, хотя перед Новым годом я уезжала в отпуск, и квартира пустовала, – делится своей бедой тюменка.

Женщина не знала, куда обратиться с этой проблемой, и пришла в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень».

Добиться перерасчета можно

Что делать, если сломался прибор учета? Куда обращаться? Можно ли обратиться за перерасчетом? В какую сумму обойдется замена приборов учета с вызовом специалиста и могут ли потребители сами установить его? На эти вопросы «Комсомолке» отвечает руководитель пресс-службы ООО «Тюмень Водоканал» Ирина Айданова.

– Если вода проходит через счетчик, а показания на нем не изменяются, необходимо обратиться в водоканал. Специалист зафиксирует неисправность, – рассказывает Ирина.

Проще говоря, тянуть с проблемой не стоит. Не нужно ждать, когда суммы за воду станут вдвое-втрое больше. Лучше сразу написать заявление в горводоканал.

При выявлении неисправности приборов учета специалист фиксирует информацию, и с этого момента можно подать на перерасчет (с момента определения неисправности).

Для коррекции данных и получении перерасчета необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов ООО «Тюмень Водоканал», который расположен по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10.

Кто может установить новый прибор?

Установить прибор самостоятельно никто не запрещает. Но об этом обязательно следует сообщить сотрудникам водоканала, которые придут и опломбируют его, а также передадут данные по установке на учет.

Если навыков по замене прибора учета у потребителя нет, можно обратиться в любую организацию, имеющую аккредитацию в области поверки средств измерений. В этом случае все равно придется вызывать специалистов из водоканала для опломбировки и постановки на учет счетчика.

Можно также пойти самым простым путем – напрямую обратиться в «Тюмень – Водоканал». Сотрудники этой организации установят прибор и сразу зарегистрируют его в базе. Подать заявку на поверку или установку счетчиков можно на сайте в разделе «Приборы учета» или по телефону: 540-940.

Цена вопроса

Самый обычный счетчик на воду в Тюмени можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине. Стоимость прибора учета варьируется от 550 рублей.

При этом важно учесть, что согласно действующему законодательству, поверка счетчика может быть выполнена только при наличии на него техпаспорта. В случае, если поверка показала несоответствующие метрологические характеристики, можно отправить его на ремонт, обратившись на завод-изготовитель либо в его любое представительство, имеющее право ремонта, калибровки.

В водоканале счетчик плюс установка обходятся в 1490 рублей.

При обращении в другие организации, цены плавающие: от 1000 рублей и выше. Часто тариф зависит и от стоимости самого прибора учета.

Добавим, что главное при обращении в другие организации – не нарваться на мошенников. Бывают случаи, когда недорогие счетчики для поверки воды продаются за большие деньги.