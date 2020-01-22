Александр Моор вручил тюменским ветеранам юбилейные медали к 75-летию Великой Победы

Юбилейными медалями «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» наградил сегодня ветеранов губернатор Тюменской области Александр Моор. Памятных наград удостоены первые шестнадцать человек, но медали получат все – в регион поступило более 8 тысяч медалей. Все они будут переданы тем, кто ковал Победу, - в торжественной обстановке или дома.

Приём в резиденции губернатора Тюменкой областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Президент России объявил наступивший 2020-й Годом памяти и славы, и в этих словах заключён большой смысл, - отметил в своём приветственном слове глава региона. – Для нас очень важно сохранить память о тех временах, сохранить уважение к подвигам и к заслугам, которые наше деды совершили в годы войны. Сегодня совершаются большие попытки переписать историю и для нас важно защитить правду о Великой Отечественной войне. По поручению президента в России создадут полный архив всех данных о войне, чтобы ни у кого не было возможности перевернуть факты в свою пользу и переписать роль нашего народа и армии в победе.

Памятные медали и удостоверенияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор рассказал ветеранам, что в Тюменской области в этом году планируется масса мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. Но самое главное – это, конечно, празднование Дня Победы 9 мая.

- Большая акция, которая объединяет всех жителей разных возрастов и политических взглядов, - шествие «Бессмертный полк». Уверен, что в этом году в «Бессмертном полку» пройдёт ещё больше жителей региона, чем обычно, - подчеркнул глава региона. – Меня воспитывали во времена Советского Союза, но и сегодня мы должны воспитывать наших детей так, чтобы они испытывали глубочайшее уважение к ветеранам. Современная Россия нуждается в такой же мобилизации и в таком же объединении, чтобы решить сложные задачи, обеспечить комфортную жизнь наших земляков. Самый яркий пример для нас в этом – ветераны, которые проявили свои подвиги не только в годы войны, но и в послевоенное время. Они показали, как надо трудиться, как восстанавливать страну из руин и как сделать Советский Союз сделать великой державой своего времени. Наша задача – сделать так, чтобы Россия стала такой же Великой.

Александр Викторович Моор и Михаил Андреевич НикишинФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ветераны поблагодарили Александра Викторовича за тёплый приём и выразили желание как можно чаще приходить к школьникам на классные часы, чтобы рассказать им всё правду о жизни в военное время.

КТО ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ?

Участники Великой Отечественной войны (Тюмень и Тюменский район):

- Михаил Андреевич Никишин, участник Парада Победы 24 июня 1945 года;

- Мефодий Гаврилович Гаврилов;

- Иван Матвеевич Поярков;

- Василий Николаевич Шамов;

- Николай Тимофеевич Ипполитов;

- Николай Дмитриевич Бушин;

- Иван Максимович Сидоров;

- Валерий Иванович Туриков;

- Александр Семёнович Владыкин;

- Алексей Григорьевич Заморенов;

- Алексей Максимович Спивак.

Ветераны Великой Отечественной войны, житель Блокадного Ленинграда:

- Владимир Романович Кноль;

- Виктор Алексеевич Кузнецов;

Бывший малолетний узник фашистских концлагерей, Тюмень:

- Валентина Петровна Сарапу;

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла:

- Валентина Тимофеевна Неволя;

- Зинаида Осиповна Леменкова.