Тюменцам подарят скидки на квартиры у набережной

О жилье недалеко от городской набережной мечтают многие. Безмятежная речная гладь, просторные пешеходные аллеи вдоль исторического центра и открывающаяся панорама на живописный берег — лучшие бонусы этого соседства.

В Тюмени не так много проектов, отвечающих такому эксклюзивному запросу. Но точно стоит вспомнить ЖК «Чемпионский». Тем более что до конца января застройщик решил сделать скидки до 200 000 рублей на некоторые квартиры.

Где строят «Чемпионский»

Для реализации масштабной задумки девелопер выбрал район ДОКа. Территории нужны были очень просторные, поскольку «Чемпионский» – это спортивный микрорайон, строящийся по принципу «город в городе». Локация подошла идеально – всего пять минут до набережной и Тюменского индустриального университета, в пешей доступности находятся школа, поликлиника, продуктовые магазины, остановочные комплексы.

Помимо существующей инфраструктуры, у микрорайона отличные перспективы – ДОК попал в план комплексного освоения территории и сразу притянул к себе внимание девелоперов. Комплексное освоение предусматривает оснащение района всей необходимой социальной инфраструктурой.

«Чемпионский» стал первым жилым комплексом, с него начата застройка в районе ДОК. Первые дома уже сданы, в планах возвести еще 7 домов. Здесь каждый житель найдет для себя пространство для активного отдыха: турники и тренажеры – для занятия спортом взрослых жителей, песочницы с игровыми площадками и горками – для самых маленьких.

Приобрести квартиру в перспективном районе максимально выгодно именно сейчас. И дело не только в преференциях застройщика. С каждым годом цена за квадратный метр в этой локации будет только расти. Удобство района и максимальная близость к центру Тюмени тому подтверждение. Купить квартиру в «Чемпионском» – выгодная инвестиция!

ЖК «Чемпионский» – это:

– квартиры комфорт-класса от 1,65 миллиона рублей;

– 5 минут до набережной;

– терраса на крыше дома;

– теннисный корт и футбольно-баскетбольная площадка во дворе;

– закрытая территория;

– колясочные в холлах.

Только до конца января действуют скидки до 200 000 рублей на пул квартир, от студий до трехкомнатных.

Только до конца января действуют скидки до 200 000 рублей на пул квартир, от студий до трехкомнатных. Вы точно подберете вариант для себя среди такого разнообразия функциональных планировок. Студия с двумя окнами легко позволяет разделить пространство на кухонную и спальную зоны. А квартиры евроформата с кухней-гостиной до 21 кв. метра и теплой лоджией с панорамным остеклением до 8 кв. метров идеально подойдут для большой и дружной семьи!

Студия с двумя окнами легко позволяет разделить пространство на кухонную и спальную зоны.

Купить квартиру просто, девелопер предлагает множество форматов приобретения жилья:

Также вы можете использовать материнский капитал и иные социальные программы, о которых подробнее вам расскажут менеджеры отдела продаж.

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