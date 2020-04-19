Тюменцы в соцсетях делятся фото пасхальных столов

А мы знаем, что у каждого верующего христианина сегодня на завтрак. Правильно: куличи и крашенные яйца. Дети с радостью снимают цветные обертки с яиц, разбивают цветную скорлупу и съедают, конечно же, белок – ведь он такой вкусный. Затем слизывают белую с посыпкой глазурь на куличах, называемых ласково в народе пасочкой.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

На этот раз Светлая Пасха выпала на сложную эпидемиологическую ситуацию не только в Тюмени, но и в России, и в мире. Пойти в храмы верующие не могут, собираться в большие очереди у магазинов и кулинарий за «пасками» тоже.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Потому, имея неограниченный запас времени, тюменцы семьями дружно взялись за выпечку куличей и украшения яиц, вкладывая весь творческий потенциал в старание. Не поделиться мастерством они не могли и выложили в соцсети накрытые пасхальные столы.

Некоторые «ансамбли» были настолько хороши, что едва удерживали горожан, не сходить в гости мастерицам.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Куличи покрыаают даже шоколадной глазурью. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

- Я бы вам первое место дала. Куличи и яйца супер, - не сдержалась тюменка в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Добавим, что печь куличи верующие будут еще девять дней – до Радоницы. Сам пасхальный праздник идет в течение недели.