Купить квартиру в Тюмени в 2020 году: аналитики прогнозируют повышение цен

Специалисты по недвижимости прогнозируют рост цен на квартиры в Тюмени. Повышение коснется как вторичного жилья, так новостроек.

На вторичном рынке растет спрос на двушки

По данным аналитиков портала Domofond.ru, которые изучили динамику цен на вторичную недвижимость в 78 городах России с декабря 2018 по декабрь 2019 года, в среднем стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла за год на 4,4% и составила 45 003 рубля. При этом в Тюмени рост цен на вторичку составил за год 8,6%.

К примеру, один квадратный метр жилья в нашем городе в 2018 году стоил 58 992 рубля, а в 2019 году – уже в 64 092 рубля.

Что интересно, повышение коснулось двухкомнатных квартир. Рост цен на данный вид жилья в среднем составил 7,5 %.

Тюмень по росту цен на вторичное жилье в 2019 году вошла в первую двадцатку городов, заняв тринадцатую строчку рейтинга. Цены на жилье в Тюмени превышают среднероссийские показатели и сравнимы с городами миллионниками.

При этом в Челябинске квадрат жилья стоит 41 277 рублей, а в Омске – чуть больше 46 тысяч. Эксперты отмечают, что меньше всего подорожали однокомнатные квартиры. Они прибавили в цене 6,3%. Трехкомнатные квартиры подорожали на 3,7%.

Двушки становятся все более популярны у тюменцев с детьми. При благоприятной демографической ситуации молодые семьи расширяют свои жилплощади.

Подорожание вторичного рынка жилья аналитики объясняют ростом цен на новостройки в течение всего 2019 года. Динамика роста вторичного жилья будет продолжаться и в 2020 году.

Новостройки дорожаютФото: Татьяна Коркина

Новостройки будут дорожать

Рост цен на квартиры в новостройках наблюдался в течение прошлого года и продолжится в 2020-м. Изучив динамику цен на квартиры в новостройках в 73 городах России с января 2019 года, специалисты назвали средний рост стоимости квартир в новых домах. Он составил 10,1%. Сильнее всего подорожали новостройки в Иркутске – на 15,4%. Один квадрат в ноябре там стоил 65 842 рубля. При этом цены на новые квартиры буквально рухнули в Нижневартовске – на 5,1%. В югорском городе стоимость квадрата достигает 53 300 рублей.

Тюмень по росту цен на жилье в новостройках заняла седьмую строчку. Повышение цен на квартиры оказалось выше общероссийских показателей – 11,9%. Для сравнения: еще в январе 2019 один квадрат в среднем стоил 54080 рублей, а уже в ноябре того же года – 60385 рублей.

Рост цен на новостройки как в среднем по стране, так и в большинстве крупных городов можно объяснить целым комплексом причин. Свою роль сыграло и повышение спроса на новые квартиры в начале года, и переход компаний на проектное финансирование – так называемые эскроу-счета.

Аналитики отмечают, что пока проектное финансирование затронуло лишь пятую часть строительных проектов, а значит, в 2020 году этот фактор продолжит влиять на рынок.