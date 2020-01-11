2020-01-11T13:34:24+03:00
Woman

Тюменский трихолог: подстригать волосы годовалым деткам нужно очень аккуратно

Как не навредить локонам малыша
Светлана БОРИСОВА
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Тюменский трихолог: подстригать волосы годовалым деткам нужно очень аккуратноТюменский трихолог: подстригать волосы годовалым деткам нужно очень аккуратноФото: pixabay.com
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Стричь или нет – этим вопросом задаются большинство мам, у которых деткам исполняется годик. Раньше всех малышей обязательно подстригали в 12 месяцев, считалось, что это улучшит состояние волос, сделает их сильными, красивыми, пышными и здоровыми. Сейчас же не все мамы готовы идти на такой шаг. Насколько он необходим, мы узнали у трихолога Алены Пономаревой.

По словам специалиста, у всех детей в год или примерно в этом возрасте происходит смена волос, они из пушковых, мягких, становятся уже такими, какие заложены генетически. И это происходит вне зависимости от того, подстригли ребенка его родители или нет.

– Более того, во время стрижки или бритья можно случайно травмировать и сами волосы, и луковицы, что может привести к печальным последствиям, поэтому трихологи рекомендуют подстригать малыша очень аккуратно и не налысо, – говорит трихолог.

Достаточно всего лишь снять несколько сантиметров волос, убрать пушок, сделать их одинаковыми по длине, ведь у младенцев часто вытираются волосы на затылке, потому что они много лежат. И помните, что никакая стрижка не изменит то, что заложено природой, а именно количество волос, их цвет, структуру.

А вот навредить нежной детской коже и волосам можно легко. Потому, отправляя малыша к парикмахеру, убедитесь, что новая стрижка и машинка для подстригания не нанесут вреда корневой системе волос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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