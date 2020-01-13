«Где ты была, когда горели леса в Сибири?»: на Шишкову за пост об Австралии напали экоактивисты

Известная тюменка, модель и экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова решила пойти по стопам популярной в Instagram модели Кейлен Уорд, которая собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки. К великому сожалению многих ее поклонников, блондинка не стала продавать интим-фото, а просто написала пост с призывом перечислять деньги в фонды, зарегистрированные в Австралии.

Вас у меня больше 6 миллионов

Алёна Шишкова тяжело переживает за животных, погибающих в полыхающих лесах Австралии. Остаться в стороне девушка не смогла и обратилась к своим подписчикам с просьбой финансово помочь коалам, кенгуру и другим животным, пострадавшим от пожаров.

«Этим летом нашу страну настигла жуткая катастрофа – лесные пожары в Сибири. Сейчас эта беда дошла до Австралии. И как весь мир помогал нам, так теперь мы должны помочь Австралии, потому что мы все живем на одной планете, мы все земляне, и это наша общая беда… В Австралии сейчас творится просто ад! И это катастрофа планетарного масштаба! Пожары продолжаются с середины октября. Красное небо, дым до Новой Зеландии, сгорело уже больше шести с половиной миллионов гектаров леса, уничтожено несколько городов, выжжены целые города. Власти объявили самую масштабную за всю историю страны эвакуацию. И самое главное – в невозможных количествах погибают редкие виды животных, уже более полумиллиарда. К счастью, мы с вами можем помочь Австралии. Давайте сделаем это вместе, даже минимальная сумма – это уже шаг на пути к спасению нашей планеты», – обращается Алёна к фолловерам и оставляет на странице ссылки пяти различных австралийских фондов.

Также блондинка добавила: если каждый ее подписчик перечислит хотя бы один рубль, сумма выйдет внушительная.

«Вас у меня больше 6 миллионов, и если каждый из нас пожертвует даже рубль, это уже будет весомая сумма», – пишет Шишкова.

Шубки из бедных зверушек

Пост Шишковой оценили около 200 тысяч подписчиков, многие из которых оставили комментарии, причем негативного характера.

«Алена, думаете, после ваших «конкурсов», «лотерей» и прочих «розыгрышей» вам кто-то ещё поверит и будет переводить деньги в какие-то там фонды», – спрашивает Наталья.

Чуть ниже она же добавляет: да и шубки из бедных зверушек Алена не гнушается носить... Так сказать «оберегает уникальные богатства нашей природы»... в своем шкафу, ёрничает женщина. Наталья рассказывает, что регулярно со своей семьей выбирается на природу вовсе не для отдыха, а для уборки территорий, которую загаживают недобросовестные отдыхающие.

В пожарах гибнут медлительные коалы. Фото REUTERS

«А кто и чем помогал России, когда горели леса в Сибири? При всем уважении, очень странный пост», – пишут пользователи.

«Алена, а вы видели, чтобы австралийские публичные люди устраивали сборы средств, чтобы помочь России??!».

Заметим, что не все отличились черствостью к просьбе, есть и те, кто спрашивал реквизиты и номера карт у Алёны для перевода средств.

«Главное, чтобы в честные руки, бедная природа, Земля. Куда сделать перевод?» – отзываются неравнодушные.

Справка «КП»

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Масштабы пожаров настолько велики, что их дымовой шлейф дошел до берегов Южной Америки. Ученые из Университета Сиднея установили, что примерно миллиард млекопитающих, птиц и рептилий стали жертвами пожаров. Часть животных погибла, часть потеряла привычную для них зону обитания. Популяция коал сократилась примерно на треть.