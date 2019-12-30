Тюменцы подарили праздник детям из успенского интерната

Подопечным из Успенского дома-интерната тюменские водители подарили настоящий праздник. Несколько коробок с игрушками, шоколадом и фруктами оказались под елкой в главном зале учреждения.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» побывал вместе с активистами на благотворительном празднике и увидел неподдельную радость в глазах ребят.

До детского психоневрологического дома интерната от Тюмени всего чуть больше двух десятков километров. Пока едем на грузовой «Газели», инициатор благотворительной акции Андрей Лукин рассказал, как пришла идея порадовать ребятишек.

– Акцию мы проводим второй год подряд. В ней участвуют водители всего грузового транспорта Тюменской области и все, кто работает в сфере логистики и грузоперевозок. Идею подкинули друзья-дальнобойщики из Саратова. Они первыми бросили клич по группам для водителей, собрали средства, закупили подарки и вручили их детям, – говорит Андрей.

Коробки с полдарками не вместились под елкойФото: Алена Кульмухаметова

В прошлом году тюменские водители также объединились, собрали деньги, закупили подарки и подарили их детдомовским ребятам.

В этом году тюменцы решили не нарушать традиции и вновь дали старт акции. Им удалось собрать 80 тысяч рублей. На сумму 20 тысяч рублей были закуплены фрукты и шоколад, а на большую часть средств водители приобрели игрушки, в большинстве своем музыкальные, и даже новый синтезатор.

Коробки с подарками водители Андрей, Игорь и Александр оставили у главной елки в холле здания детского дома. Вскоре подарков для детей стало еще больше: на новогодний утренник к ребятам приехали гости еще из двух организаций.

Андрей, переодевшись в костюм Деда Мороза, начал вручать подопечным интерната кульки со сладостями и игрушки.

Передать словами восторг детей невозможно. Мальчишки вертели в руках коробки с парковками, девочкам приглянулись куклы. Все ребята искренне верили, что к ним пришел настоящий зимний волшебник. Они обнимали гостей, принимали подарки и с удовольствием позировали на камеру.

Игрушки для ребят купили в основном музыкальныеФото: Алена Кульмухаметова

Подопечные детдома не остались в стороне и приготовили свои подарки: на сцене актового зала с помощью сотрудников учреждения ребята поставили театрализованное представление-сказку. После завершения представления всем гостям-благотворителям сотрудники детского дома вручили подарки – мышат – символы наступающего года, сделанные руками ребят.

Водители грузовиков отмечают, что на этот раз прощаются с ребятами всего на полгода. 1 июня они вернутся, чтобы вновь порадовать детишек в день их праздника.

СПРАВКА КП:

В детском психоневрологическом доме-интернате, расположенном в Тюменском районе по трассе в сторону Екатеринбурга сегодня находятся 300 детей в возрасте от 4 до 24 лет. Ребята, которым необходима постоянная помощи реабилитологов, медиков и педагогов, живут небольшими группами.