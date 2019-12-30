Дед Мороз для взрослых, или страшные сказки про Новый год в Тюмени

Под Новый год в Тюмени проходят утренники, корпоративы с участием Деда Мороза, ведь этого доброго волшебника любят все - и дети, и взрослые. Но если на детских праздниках все проходит без сучка без задоринки, то на взрослых мероприятиях случаются казусы. Байки о том, с чем приходится сталкиваться актеру в образе Деда Мороза, «Комсомолке» поведал тюменец Андрей Алферов, который уже не первый год занимается организацией и проведением праздников. Сломанный реквизит, неадекватное поведение и другие ситуации – в нашем материале.

КАРАТЭ-МУЖИК

- Это был самый первый год моих выступлений в роли Деда Мороза. Большой корпоратив в кафе для коллектива в 100-150 человек. Мы проводим самый обычный конкурс, когда нужно пройти под посохом. И тут один мужчина забирает у меня этот посох и ломает его об колено на две части. А потом одну часть еще напополам. Пара секунд тишины, все в шоке - ни гости, ни я никогда такого не видели. Потом я взял себя в руки и начал выруливать из ситуации со словами – «Ах, какой хулиган! Плохой зайчик! Тебе Дед Мороз не принесет подарков». В общем, замял дело.

В СТИЛЕ НЮ

- Тоже первый год работы. Мы приехали в бар, когда уже куранты отбили 12 раз. Из трезвых там были, пожалуй, только мы со Снегурочкой. И тот же самый конкурс – пройти под посохом. Разыгрывалась бутылка какого-то алкогольного напитка. Я был этакий MC Дед Мороз, который объявляет - тот, кто оригинальнее всех пройдет под посохом, получит этот приз. И два участника не нашли ничего лучше, как раздеться до трусов. Я им говорю: «Так, а что дальше-то? Как под посохом проходить будете?». И тут к одному из них подбегает девушка, как позже выяснилось – его жена, и сдергивает с него трусы. И вот он полностью голым проходит под посохом на четвереньках, причем животом вверх – этакий формат тараканчика. Он, конечно, победил, получил эту бутылку алкоголя, но попал, наверное, во все соцсети и не один раз, потому что все в баре достали мобильники и начали снимать.

«ПОБРИЛИ»

- Эта история произошла в прошлом году. Кафе, праздник примерно на 150 человек. Я провожу программу, и тут какой-то молодец срывает с меня шапку, парик и бороду. Раскрыл мой образ, так сказать. Пока мы отбирали у него все имущество, осадочек остался. Мы были в стрессе, но я отвел программу, несмотря на ситуацию. И тут самое интересное: этот же парень подходит ко мне и просит сфотографироваться. Отключаю микрофон и на ушко ему говорю все, что я о нем думаю, с нотками легкой угрозы. Человек изменился в лице, потому что, видимо, ему такого еще никто не говорил, особенно Дед Мороз. Так что парень не получил фотографий с Дедом Морозом, потому что плохо себя вел.

ТЯЖЕЛОВЕС

- Опять корпоратив в кафе. Во время программы меня хватает и закидывает на плечо здоровенный дядька – широкий, высокий, весом под 120 килограммов. И начинает таскать по залу. Видимо, в его глазах это было весело – таскать Деда Мороза на плече. Причем я программу-то в этот момент продолжаю вести дальше. Он меня носит, а я говорю в микрофон и над ситуацией смеюсь одновременно.

Лучи добра, которые проецирует волшебный образ, с лихвой перекрывают все трудности

БОЧКА МЕДА

Несмотря на все ложки дегтя, Андрею быть Дедом Морозом нравится. Те лучи добра, что проецирует волшебный образ, с лихвой перекрывают пережитые неурядицы.

- Я не встречал ни одного человека, который бы не любил Деда Мороза. В этом образе мне очень нравится дарить подарки, причем иногда даже спонтанно – хоть маленькую конфетку, но подарю. Реакция людей, которые этого не ожидают, дорогого стоит. Особенно меня забавляет и умиляет дарить подарки бабушкам, - объяснил ведущий, почему он продолжает вести новогодние корпоративы.

СКОЛЬКО СТОИТ ДЕД МОРОЗ

Услуги профессиональных, опытных артистов, выступающих в образе Деда Мороза в компании со Снегурочкой, обходится недешево. Стоимость может варьироваться в зависимости от даты и времени в среднем от 1000 до 6000 рублей. Чем раньше заказано выступление и чем оно короче, тем дешевле.

Например, полчаса полноценной праздничной программы на корпоративе с участием и Деда Мороза, и Снегурочки обойдется примерно в 4-6 тысяч рублей, хотя бывают ситуации, когда ценник доходит и до 14 тысяч рублей. В программу обычно входят фокусы, танцы, конкурсы, хоровод, вручение подарков, памятные фотографии.

Чтобы сэкономить, можно обойтись экспресс-поздравлением от одного Деда Мороза без Снегурочки. Пятиминутный выход Дедушки обойдется в 1-1,5 тысяч рублей. Вместе со Снегуркой вырастает и стоимость услуги – до 2,5-3 тысяч рублей.

Дедушка Мороз может прийти туда, куда его пригласят: домой, в детский сад, в кафе и даже в офис или на производство.