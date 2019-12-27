Афиша на предновогодние выходные в Тюмени: куда сходить 28 и 29 декабря 2019

Последняя неделя 2019 года подходит к концу, поэтому на предстоящих выходных, 28 и 29 декабря, почти все мероприятия пройдут в предновогоднем формате. Не обойдётся без Дедушки Мороза, Снегурочки, прогулок по новогодней Тюмени и настоящих зимних сюрпризов. О том, куда можно сходить на последних выходных, читайте в нашей традиционной (и последней в этом году) афише на выходные. С наступающим, дорогие читатели!

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

«Чёрный КВН»

Чёрный КВН. Фото: VisitTyumen

В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 19.30 состоится мероприятие для любителей чёрного юмора – «Чёрный КВН». Гостей ждут выступления четырёх команд кавээнщиков, которые будут соревноваться за денежный приз. Кто его получит – решат в том числе и зрители.

Стоимость: 200 рублей, подробности по телефону +7 (904) 471-35-71.

Мастер-класс по фотографии

Мастер-класс по фотографии. Фото: VisitTyumen

В «Конторе пароходства» (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) в 14 часов начнется бесплатный мастер-класс фотокорреспондента ТАСС Доната Сорокина. В течение десяти лет он снимает для СМИ и более пяти лет – для новостного агентства. Фотоработы Доната публиковались в мировых изданиях (The Guardian, NBC Universal, BBC News, Discovery).

На встрече автор фотографий расскажет, что такое новостная фотография, опираясь на личный опыт. Сорокин поделится секретами репортажной съёмки, даст профессиональные советы и проведёт портфолио-ревю участников встречи.

Вход: свободный, нужна предварительная регистрация.

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

«Питейные промыслы Тюмени»

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

От ул. Орджоникидзе, 59 в 17 часов стартует автобусная экскурсия «Питейные промыслы Тюмени». Во время мини-путешествия участникам расскажут о появлении алкогольных напитков и о том, что любили выпить тюменцы; как определить крайнюю меру (и есть ли она); как ограничивали продажу алкогольных напитков в городе. Кульминация экскурсии – посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где поэтапно расскажут о процессе приготовления пива. Не обойдётся и без «снятия пробы» сразу десяти сортов пива! Экскурсовод: Алёна Животова.

Стоимость: узнавать индивидуально, бронь по телефону 735-666.

«Новогодняя экскурсия по Тюмени»

Автобусная новогодняя экскурсия. Фото: VisitTyumen

Новогодняя экскурсия по Тюмени начнется в 18 часов. Гостей ждут рассказы об истории Нового года от времен Петра I до наших дней. Экскурсовод расскажет, как в XVIII–XIX веках купцы и простой люд отмечали праздник в городе на Туре, где устраивали балы, маскарады, уличные гулянья, хороводы и пляски, где запускали фейерверк, когда праздник был запрещён, и как отмечают Новый год в других странах. Также в программе: хороводы, песни, Дед Мороз со Снегурочкой, сладости и горячий глинтвейн для взрослых.

Стоимость: 700 рублей – дети до 14 лет, 800 рублей – взрослые. Бронь мест по Viber: +7 (982) 772-04-38.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

Обзорная экскурсия «Новогодняя»

Новогодняя экскурсия по Тюмени. Фото: VisitTyumen

Ещё одна двухчасовая новогодняя экскурсия стартует от улицы Перекопской, 5 в 16 часов. Снегурочка (Наталья Алиева) расскажет об истории города и о том, как отмечали праздник в Тюмени. Горожане узнают, в какие игры любили играть горожане и что было принято дарить в XIX–XX веках, посмотрят на старинные новогодние фотографии Тюмени и посетят главную ёлку на площади 400-летия Тюмени.

Стоимость: 600–700 рублей, телефон для бронирования билетов: 735-666.

Музейный кинотеатр «Новогодний эфир»

Новогодний эфир. Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) работает музейный кинотеатр «Новогодний эфир». Гости смогут погрузиться в атмосферу новогоднего настроения, посмотрев советские и современные фильмы и мультики: «Как Новый год на свет появился», «Восхождение», «Сказка про елочку», «Бельчонок и санки», «Посох», «Серый волчок», «Дубак», «Медвежьи истории» и «Непослушный медвежонок»

Вход: свободный, подробности: +7 (3452) 45-35-90.