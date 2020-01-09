Тюменский олигарх пригласил на день рождения двойника Путина

Яркие фотографии с большого торжества в тюменском замке появились в социальных сетях. На праздник к юбиляру приехали двойник президента России Владимира Путина – резидент клуба «Камеди клаб» Дмитрий Грачев, российский певец Кай Метов и глава города Тобольск Максим Афанасьев.

Ведущей грандиозного праздника стала известная тюменская автор песен и певица Жанна Прохорихина. Именно она поделилась фото с вечеринки, прошедшей 8 января в единственном в Тюмени бутик-отеле Green House.

На юбилей тюменского бизнесмена пригласили Кая Метова. Фото с личной страницы Жанны Прохорихиной во ВКонтакте

"8 января 2020! Шикарный юбилей шикарного человека...и я ведущая-поющая, всегда на позитиве с вами!" - подписала свой пост с фото Жанна.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» певица рассказала, что она была ведущей на юбилее, но назвать имя именинника отказалась. Хотя, судя по фото, свой день рождения отметил бизнесмен Виктор Пушкарев.

Фото с личной страницы Жанны Прохорихиной во ВКонтакте

- Режиссером, автором сценария и ведущей мероприятия была я. Все прошло замечательно, - поделилась Жанна Прохорихина. – Вечеринка была закрытой и длилась восемь часов. Такой формат работы мне хорошо знаком. Мероприятия с известными лицами Тюменской области и Москвы я провожу не впервые, - добавила она.

По всей видимости, мероприятие и правда. Прошло на «ура». Гости на фото вполне счастливы и с удовольствием позируют фотографу. Самым запоминающимся стал снимок с двойником президента России Владимира Путина – Дмитрием Грачевым.

На юбилее бизнесмена был замечен глава города Тобольска Максим Афанасьев. Фото с личной страницы Жанны Прохорихиной во ВКонтакте

Резидент «Камеди клаб», как и его коллега из этого же проекта Евгений Рогалев, прибыли в Тюмень специально на закрытую вечеринку.

Добавим, что тюменский предприниматель является руководителем в 15 организациях. Его бизнес развивается в сфере строительства, продажи автомобилей и прочее. Общая выручка всех компаний в год составляет почти 4 млд рублей.

На мероприятии побывал двойник Путина. Фото с личной страницы Жанны Прохорихиной во ВКонтакте

Отметим, что согласно прайсу, выступление Кая Метова обходится в 350 тысяч рублей, Дмитрия Грачева (двойник Путина) – от 300 тысяч рублей. Цены указаны с условием для Москвы, при выезде в другие города стоимость заказа артиста увеличивается. О том, во сколько обошелся весь праздник тюменскому олигарху, данных нет.