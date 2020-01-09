После авиакатастрофы в Иране задерживаются рейсы из Дубая в Тюмень

Авиакатастрофа в Иране, в которой погибли 176 человек, внесла свои коррективы в полёты из Тюмени в страны Персидского залива – в частности, в Объединённые Арабские Эмираты (город Дубай). Точно такая же ситуация происходит и с прилётами из ОАЭ в Тюмень.

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, сегодня, 9 января, задерживается вылет рейса «Тюмень – Дубай» авиакомпании Azur Air (ZF 7201). По расписанию борт должен вылететь в 15.05, однако регистрация начнётся только в 15.25, посадка – в 17.50.

Тюмень - Дубай. Фото: скриншот онлайн-табло Рощино

Что касается прилётов, то самолёт, выполняющий рейс «Дубай – Шымкент – Тюмень» этой авиакомпании также задерживается. По расписанию борт должен был прилететь в 15.35, однако теперь время перенесено на 20.05.

Дубай - Тюмень. Фото: скриншот онлайн-табло Рощино

По данным перевозчика, авиакомпания прокладывает альтернативные маршруты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, после рекомендаций Росавиации по Ирану. Траектории полётов из российских городов на курорты ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Мальдив изменены. В сообщении, адресованном пассажирам, представители перевозчика попросили с пониманием отнестись к возможным корректировкам времени вылета и уточнять актуальное расписание на сайте аэропортов и авиакомпании.

И, как только что стало известно, Azur Air будет совершать перелёты всех рейсов через Ташкент (Узбекистан). По данным ТАСС, решение принято по согласованию и в связи с рекомендацией Росавиации.

Будет ли изменено время вылета и прилёта ещё раз – пока не известно.