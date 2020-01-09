2020-01-09T10:35:07+03:00
Происшествия

«Сами спровоцировали конфликт»: в ГИБДД ответили на претензии тюменки по поводу «избиения» её мужа

В ведомстве рассказали, что мужчина отказывался выполнять требования инспекторов ДПС [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Сами спровоцировали конфликт»: в ГИБДД ответили на претензии тюменки по поводу «избиения» её мужа«Сами спровоцировали конфликт»: в ГИБДД ответили на претензии тюменки по поводу «избиения» её мужаФото: Татьяна Коркина
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Пресс-служба ГИБДД Тюменской области ответила на претензии жительницы Тюмени Екатерины Данекиной по поводу избиения её мужа сотрудниками ДПС. В социальных сетях девушка поделилась историей задержания силовиками её и супруга, рассказав о том, что дэпээсники применяли физическую силу, а протокол составили по ложным показаниям.

Оказалось, что на деле всё обстоит не совсем так, как рассказала Екатерина. Как отметили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 5 января 2020 года на трассе Тюмень – Екатеринбург. Инспекторы ДПС УГИБДД УМВД России по Тюменской области остановили автомобиль марки Daewoo Matiz. Когда водитель опустил окно, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Решив, что водитель может быть нетрезв, они попросили его выйти из авто и предъявить документы.

– Мужчина грубо выражался, отказался выполнять требования и продолжал упорствовать, периодически нажимая педаль газа. В это время пассажирки, находящиеся в состоянии опьянения, стали возмущаться и провоцировали конфликт с инспекторами, – отметили в пресс-службе.

По факту невыполнения требований сотрудников полиции полицейские составили на водителя административный материал. Свою вину задержанный водитель признал, когда инспекторы доставили его на экспертизу, чтобы определить состояние алкогольного опьянения.

Под Тюменью сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену.

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Жительница Тюмени Екатерина Данекина поделилась в социальных сетях историей, которая произошла с ней, её мужем и их подругой во время новогодних каникул. Дело было за городом, на старом тракте, посреди леса. В четвёртом часу ночи супруги возвращались с празднования дня рождения, когда их автомобиль остановили сотрудники ДПС. Муж Екатерины едва спросил: «Что случилось?», как дэпээсники предприняли попытку вытащить его из машины силком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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