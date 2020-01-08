«Один схватил меня за волосы и начал пинать»: под Тюменью сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

Жительница Тюмени Екатерина Данекина поделилась в социальных сетях историей, которая произошла с ней, её мужем и их подругой во время новогодних каникул. Дело было за городом, на старом тракте, посреди леса. В четвёртом часу ночи супруги возвращались с празднования дня рождения, когда их автомобиль остановили сотрудники ДПС. Муж Екатерины едва спросил: «Что случилось?», как дэпээсники предприняли попытку вытащить его из машины силком.

Водитель сопротивления не оказал и предложил стражам правопорядка показать документы на свою машину. Однако вопрос полицейские задумали решить силой.

«Инспекторов было трое, и никто их них не предъявил документы и не представился, а муж кричал, что может выйти самостоятельно. Когда я попыталась оттолкнуть сотрудников ДПС, один из них схватил меня за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами. При этом еще два сотрудника продолжали избивать моего мужа», – возмущается Екатерина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/753543" frameborder="0"></iframe> Под Тюменью сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену.

После того как «проверка документов» завершилась, полицейские посадили водителя в патрульную машину и уехали в сторону села Успенка. Две женщины остались на дороге одни, им пришлось звонить друзьям, чтобы те их забрали.

«Мы поехали в сторону Успенки, сотрудники ДПС встали в освещенном месте. И ими было написано, что они остановили нас именно там, а не на старом тракте в лесу. Протоколы они уже писали вообще в другом месте», – возмущается Екатерина.

На посту ДПС на автодороге Екатеринбург – Тюмень муж Екатерины прошёл проверку на алкоголь – прибор показал 0 промилле. Однако тюменка признаётся, что в машине мог действительно присутствовать запах алкоголя, ведь две девушки возвращались с праздника. Правда, самого водителя на вечеринке не было – он лишь забирал жену с подругой.

«На нас составили протокол, в котором указали, что муж и я оказывали сопротивление законным действиям сотрудников ДПС. Написали, что я падала пьяная, поэтому вся в синяках. Что мой муж отказывался выйти из машины и вел себя агрессивно, отказывался показывать документы, закрывал дверь и пытался скрыться. Что я вышла из машины и мешала проверке документов, отталкивая сотрудников от мужа», – рассказывает Екатерина.

Суд, который состоялся 6 января, признал, что водитель и пассажир невиновны. В качестве доказательства их невиновности были приняты видеозаписи, которые сделала сама пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по факту инцидента будет организована проверка.