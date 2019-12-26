Купить подарок на Новый год – 2020 в Тюмени: горожане любят дарить необычные подарки

До Нового года осталось пять дней, не считая сегодняшний. Большая часть тюменцев уже подготовила подарки своим родным и близким, хотя кто-то, возможно, отложил покупку или изготовление приятных презентов на грядущие выходные. Другие же и вовсе никак не могут придумать, что же подарить дорогим сердцу людям. Натолкнуть на идею подарка и правильно выбрать качественный товар поможет материал «Комсомольской правды» – Тюмень».

ЧТО ДАРЯТ ТЮМЕНЦЫ НА НОВЫЙ ГОД

О том, какой самый необычный презент получали на Новый год, тюменцы рассказали в соцсетях. Опрос запустил городской департамент по спорту и молодежной политике. Как выяснилось, тюменцы креативят с размахом – некоторые подарки настолько уникальны, что диву даешься. Например, Елизавета М. подарила своему мужу лоскутное одеяло ручной работы, на котором изображен сюжет игры в баскетбол на колясках.

– Оранжевый мяч в руке спортсмена, который он забрасывает не просто в кольцо, а высоко в небо! Это было то самое движение вверх, та цель и мотивация, которая стала уверенным шагом в новую жизнь, – поделилась она.

Уникальными подарками также оказались сертификат на урок по вязанию, настоящий автомобиль, сделанные вручную елки и новогодняя атрибутика.

Но есть и такие подарки, которые, по сути, могут понравиться любому человеку.

– Сразу несколько человек получили на Новый год кольца, в том числе и обручальные, и браслеты. Еще один популярный подарок нашего опроса – путешествие. Многие получили съедобные подарки в виде корзины с сыром, банки икры, домашней консервации, букета из мандаринов, красиво упакованного ананаса и даже килограмма пельменей. Среди спортивных подарков отмечены велосипед, коньки, фитнес-браслет, – сообщили в департаменте итоги опроса.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

При покупке продуктов в качестве подарка необходимо учитывать срок годности и условия хранения. Фото Anna Armbrust с сайта Pixabay.com

Продукты

Приобретать продукты, и в том числе сладкие подарки, необходимо только в установленных, санкционированных местах, с учетом сроков годности и условий хранения.

– Не стоит покупать с рук продукты домашнего приготовления – различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало домашнего копчения – есть риск серьезно отравиться, – такой совет дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

При покупке продуктов нужно обращать внимание на содержание информации на этикетке. Маркировка продукта должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя продукции, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевая ценность.

В составе должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

Легальность каждой конкретной бутылки можно проверить с помощью специального приложения на смартфоне. Фото Holger Detje с сайта Pixabay.com

Алкоголь

При выборе безопасной и качественной алкогольной продукции действует то же правило, что и с продуктами: покупать алкоголь нужно только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, но никак не в киоске, с рук или через интернет.

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая, без повреждений, федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться, а при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать.

В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Весь фирменный парфюм должен иметь номерной знак, нанесенный на дно флакона. Фото andreas N с сайта Pixabay.com

Парфюмерия и косметика

Парфюмерно-косметическая продукция – один из самых популярных подарков не только на Новый год, но и на другие праздники. Приобретать ее предпочтительнее всего в специализированных магазинах, торгующих проверенной и сертифицированной продукцией. При покупке нужно обратить внимание на наличие необходимой информации о товаре и изготовителе на русском языке: название и назначение, изготовитель и его юридический адрес, страна происхождения, объем или масса, срок годности, условия хранения, особые меры предосторожности при использовании продукции, номер партии или специальный код для идентификации партии, сведения о способах применения, список ингредиентов.

Покупателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом парфюмерной продукции, а также с другими свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров. Необходимо обратить внимание и на то, в каких условиях хранится парфюмерно-косметическая продукция. Стандартные условия хранения для жидких изделий – не ниже 5°C и не выше 25°C, для остальной парфюмерно-косметической продукции – не ниже 0°C и не выше 25°C, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.

Оригинальный парфюм должен быть упакован в не слишком плотный и толстый целлофан, плотно облегающий коробку. Сам картон коробки должен быть плотным, внутри обязательно белоснежным, без сероватого оттенка, типичного признака подделки. На фирменных коробках нет наклеек, логотип печатают прямо на картоне. Весь фирменный парфюм должен иметь номерной знак, нанесенный на дно флакона. Причем не приклеенную к дну этикетку, а прямо на стекле.

К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык. Фото Gao Vang с сайта Pixabay.com

Ювелирные изделия

К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык с наименованием изделия, название изготовителя или импортера, с указанием пробы драгоценного металла, артикулом, весом, размером и ценой.

– При покупке ювелирного украшения внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник завода-изготовителя, в случае если речь идет об ювелирной продукции отечественного производителя. Если изделие импортного производства, то именник может отсутствовать, но оттиск клейма инспекции пробирного надзора установленного образца должен присутствовать обязательно, – отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кстати, в Российской Федерации установлены следующие пробы: платиновые – 950, 900, 850, золотые – 999, 958, 750, 585, 500, 375, серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800, палладиевые – 850, 500. Исключение составляют ювелирные и другие изделия из серебра отечественного производства массой до трех граммов включительно, продажа которых допускается без оттиска государственного пробирного клейма.

После покупки колец, браслетов, цепочек и других ювелирных украшений обязательно нужно сохранять кассовый и товарный чеки, а также бирку.