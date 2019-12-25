«Авада кедавра!»: тюменские лингвисты раскрыли тайну имён персонажей «Гарри Поттера»

Почему имя Гарри Поттера – именно Гарри? Что означает имя Того-Кого-Нельзя-Называть (Волан-де-Морта, Волдеморта)? Что за интересная фамилия у директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора (или, прости господи, Думбльдора)? На эти вопросы ответили лингвисты Тюменского государственного университета Тамара Хвесько и Светлана Третьякова, опубликовавшие исследование под непонятным «маглу» названием «Когнитивно-прагматический аспект антропонимов в художественном дискурсе».

Гермиона, Гарри и Рон. Фото: кадр из фильма

Косвенная характеристика

Углубляться в то, что это такое, мы не будем, перейдём к самому основному. По версии учёных, личные имена, прозвища и фамилии в «Гарри Поттере» – это «ценный эстетический компонент в системе средств художественной выразительности». То есть с помощью сказочных имён Роулинг раскрыла место и значение действующего лица, а также его косвенную характеристику.

Знатокам французского языка будет понятен смысл имён персонажей Волан-де-Морта и Малфоя:

– Voldemort (vol de mort – полет смерти/ мертвеца);

– Malfoy (mal – дурной, злой; foy (современное правописание foi) – вера: бесчестный (буквально «(ему) плохая вера»).

«Англичане» просто расшифруют фамилию Дамблдор:

– Dumbledore (совр. bumblebee – шмель; выбрано, вероятно, потому, что профессор Дамблдор любит ходить и напевать (гудеть) себе под нос).

Альбус Дамблдор. Фото: кадр из фильма

Любители оккультизма и поклонники книги Агриппы фон Неттесгейма Occulta Phylosophia, в которой излагаются правила геомансии (аналог гадания по «И Цзин»), разгадают тайный смысл имен «Альбус» и «Рубеус»:

– фигура albus в геомансии – это белая энергия, превращающая страдание в счастье;

– фигура rubeus – красная, необузданная, первозданная энергия.

Понятно, что для большинства читателей «Поттера» все эти отсылы остаются за страницами книги, и только преданные фанаты будут ковыряться в словарях и искать значение имён. Однако другие имена вполне логичны и переводятся с английского проще простого: Bloody Baron (Кровавый барон), Fat Lady (Полная дама), Nearly Headless Nick (Почти Безголовый Ник) и другие.

Гарри Поттер и неслучайный выбор

Что касается имени главного героя, то имя и фамилия Harry Potter широко распространены в Англии. Однако, по версии тюменских исследователей, Роулинг и их выбрала не случайно.

– Если рассмотреть этимологию имени Harold, производным которого является Harry, то оно восходит к древнеанглийскому Hereweald. Это производное от древнескандинавского HERE (армия, войско) и WEALDAN (править, управлять). На наш взгляд, такое имя вполне подходит мальчику, которому суждено бороться с величайшим злодеем мира волшебников и победить его. И все же он – Hаrry, а не Harold. Автор подчеркивает этим, что ее отважный герой еще очень маленького роста. Фамилия Potter означает «гончар». Её простонародное происхождение составляет контрастную пару благородному имени, давая понять, что сила, мужество и доблесть свойственны обыкновенному мальчишке, – рассказывают лингвисты.

Гарри Поттер. Фото: кадр из фильма

Фамилию Potter носят ещё два персонажа книги и фильма – это родители Гарри. Имя отца James на иврите означает «тот, кто идет по пятам». Что касается матери – Lily, то ее имя на языке цветов означает «чистота, добродетель», что как нельзя лучше характеризует героиню.

– Казалось бы, не очень логично: по пятам отца должен идти сын, но тень погибшего Джеймса Поттера встает за плечами его сына Гарри в самых трудных ситуациях, давая мальчику удивительную силу; следовательно, такой смысл в имени героя вполне может присутствовать, – комментируют выбор Роулинг тюменцы.

Исследователи отмечают, что сегодня поэтика собственных имён – область недостаточно изученная. Однако характер потенциала имени собственного – это один из существенных факторов в романах многих писателей.