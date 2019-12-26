Новый год – 2020 в Тюмени: как не отравиться едой и алкоголем с новогоднего стола

Подготовка праздничной развлекательной программы, покупка подарков и, конечно, выбор продуктов к новогоднему столу – это то, что сейчас волнует тюменцев больше всего. Особый упор нужно сделать на правильный выбор качественных и безопасных продуктов питания и на алкоголь. С последним тем более нужно быть осторожным: чтобы не купить подделку и не отравиться прямо в новогоднюю ночь – 2020.

Простые правила

Эти простые правила помогут вам избежать пищевого отравления в новогоднюю ночь.

– Если вы покупаете продукты к новогоднему столу, обратите внимание на условия хранения и сроки годности. Обращайте внимание на маркировку продуктов, в том числе на наименование товара, место изготовления, состав продукта, сроки и условия хранения вскрытой упаковки.

– Не покупайте продукты в неустановленных местах торговли, с рук, а также в местах, где видно, что они продаются с нарушениями.

– Если вы покупаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и сроки, за которые его нужно употребить. Полуфабрикаты и изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке, а пирожные с кремом и торты храните только в холодильнике. Это скоропортящиеся продукты.

– Когда вы готовите пищу, сырые и варёные продукты обрабатывайте отдельно. После работы с сырыми продуктами тщательно мойте стол, разделочные доски, ножи и мясорубки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

– Промывайте кипятком зелень, овощи и фрукты.

– В холодильнике соблюдайте принцип товарного соседства – не ставьте мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней стоит открытый салат или торт.

– Не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов.

– Не режьте салат впрок.

– Готовьте и заправляйте салаты прямо перед употреблением.

– При обработке и хранении продуктов поддерживайте чистоту и соблюдайте правила личной гигиены: обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед обработкой готовых блюд.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, что «травануться» можно в том случае, если нарушил правила приготовления блюда, если съел продукт с истекшим сроком годности или если нарушил правила личной гигиены во время приготовления. Если во время приготовления блюд дома вы увидели, что продукты некачественные, – не ешьте их, просто выбросьте.

– Микроорганизмы начинают размножаться при изменении температуры хранения продуктов питания. Поэтому оттаявшие при комнатной температуре рыба и мясо должны сразу подвергаться термической обработке. Готовые блюда и скоропортящиеся продукты необходимо хранить на холоде и оберегать от насекомых и грызунов, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Осторожнее с горячительным

Помимо праздничных блюд, на новогоднем столе обязательно будет стоять одна-две (а то и четыре-пять) бутылки с алкоголем. Не злоупотреблять им – первое правило. Второе – не пейте суррогаты (дешёвый заменитель этилового спирта, контрафакт), которые можно купить с рук или запрещённым в России дистанционным способом продажи.

– Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, может привести к летальному исходу, – подчеркнули в пресс-службе.

Если вы отравились алкоголем или его суррогатами, незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь и доставьте пострадавшего в больницу.

Во время застолий соблюдайте меры предосторожности

– Не покупайте алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также в интернете.

– Долго и упорно не выпивайте, не употребляйте суррогаты алкоголя.

Будьте здоровы и с наступающим!