Новый год – 2020 в Тюмени: как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу

Красная икра – такой же атрибут новогодних праздников, как ёлка, салат оливье, мандарины и Дед Мороз со Снегурочкой. Однако даже такой деликатес может нанести вред и испортить новогоднее настроение. Чтобы этого не произошло, специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области советуют обратить внимание на некоторые моменты при приобретении икры. На какие конкретно – читайте в материале «Комсомольской правды» – Тюмень».

Польза икры

Икра лососёвых пород рыб (горбуша, кета, нерка, семга, форель) – это очень ценный пищевой продукт. Красная икра – это источник легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, витаминами группы В и фолиевой кислотой. Она в себе содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Правила выбора красной икры

– Не покупайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

– Перед покупкой прочитайте этикету. На ней должно быть написано название рыбы, из которой изъяли икру, дата изготовления и дата фасовки.

– Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание: надпись должна быть выбита изнутри.

– Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Сначала её применяли как консервант, но с 2010 года её использование запретили. При разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества – формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

– Крышка банки не должна быть мятой или вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

– Натуральные икринки – мелкие, однородные, рассыпчатые, цельные, без плёнок и трещинок и имеют ядро. Если вы видите, что икринки «сдулись» или истекают соком, вполне возможно, что икру уже размораживали.

– Если слабо нажать на натуральную икринку, она лопнет. Оболочка искусственных икринок более жесткая и сложно лопается.

– Если положить натуральную икру в горячую воду, она немного побелеет и опустится на дно. Искусственная икра растворится и окрасит воду.

Как выбрать красную икру к новогоднему столу. Инфографика. Фото: Управления Роспотребнадзора

КСТАТИ

Красную икру нужно хранить в холодильнике при температуре +2…+6°С. После вскрытия икру съешьте в течение трех суток, но не храните в открытой жестяной банке. Лучше переложите её в чистую сухую стеклянную емкость.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы купили красную икру, но у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обратитесь в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Специалисты проведут проверку с лабораторным контролем.

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