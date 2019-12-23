2019-12-23T15:55:19+03:00
Общество

Что будет на столе тюменцев в Новый год и во сколько это обойдется

На Новый год тюменцы будут готовить оливье и запеченного гуся
Лидия Шумкова
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Тюменцы уже знают, что какое блюдо будет главным на праздничном столе 31 декабря. Фото с сайта Pixabay.comТюменцы уже знают, что какое блюдо будет главным на праздничном столе 31 декабря. Фото с сайта Pixabay.com
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В преддверии новогодних праздников тюменцы вовсю закупаются продуктами для праздничного стола. Кто-то планирует поставить на стол вполне привычные блюда – оливье, селедку под шубой, мандарины, заливное. Другие же решили не ограничиваться традиционной едой и намерены встретить Год Крысы запеченным гусем, шашлыками и пельменями. Какое же блюдо будет самым популярным в Тюмени и во сколько оно обойдется, узнала «Комсомольская правда» – Тюмень».

ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И РАДЫ

О своих предпочтениях тюменцы рассказали в опросе, проведенном городским департаментом по спорту и молодежной политике в соцсетях.

– Помимо традиционных салатов оливье и сельдь под шубой, многие участники опроса планируют приготовить запеченного гуся. Среди предложений оказались также пельмени, хинкали и манты, холодец и заливное, бутерброды с икрой и фрукты. Попали в новогоднее меню индейка и шашлык, – сообщили в департаменте.

Как выяснилось, меню горожан оказалось вполне разнообразным. Но все-таки большинство отдали свои голоса за оливье, селедку под шубой и гуся.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ

Мясо гуся обойдется жителям области в среднем в 1500–2000 рублей за 3–5-килограммовую обработанную тушку, хотя можно найти и дешевле. Чаще всего домашних птиц, выращенных на натуральном корме, реализуют сельские жители. Продаются они как в живом весе, так и в замороженном виде. Горожане могут приобрести мясо гуся через сайты объявлений.

Что касается популярных на новогоднем столе салатов оливье и сельдь под шубой, то их стоимость подсчитал Росстат. Так, жителю Тюменской области на оливь» придется потратить около 350 рублей (при условии, что все продукты будут покупные). Дешевле, конечно, салат будет у тех, кто использует для приготовления овощи со своего огорода. Так или иначе, но, по сравнению с прошлым годом, ингредиенты для этого новогоднего блюда подорожали в регионе на 5,23%.

В основном, на столах тюменцев будут традиционные блюда Фото: Лидия Шумкова

В основном, на столах тюменцев будут традиционные блюдаФото: Лидия Шумкова

Чтобы сделать сельдь под шубой, тюменцам придется купить продуктов на 177 рублей. В прошлом году продукты для этого салата стоили на 7,35% меньше.

В среднем по России стоимость набора для селедки под шубой – 157,61 рубля, что на 2,32% больше, чем в прошлом году, а покупка продуктов, необходимых для приготовления оливье, обойдется в 326,47 рубля. Это на 4,3% больше, чем год назад.

КСТАТИ

Для тюменцев запустили новый опрос. Каждый желающий может рассказать о самом необычном подарке на Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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