Есть мнение: «Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой»

С детства я любила зарубежные фильмы про Рождество, где семья из рекламы майонеза в свитерах с оленями украшает ёлку попкорновой гирляндой. Такие они добрые, семейные, одним словом - волшебные.

Любовалась украшенными домами, еловыми веночками на дверях, каминами, потрясающей красоты ёлками. Да и вы, наверное? Я всегда завидовала киношным детям, которые вешают носочки на камин и ждут подарков. Я тоже вешала, только не красивые магазинные носочки, а самошитые кривые носки из фетра, сделанные своими руками. И вовсе не на камин, а на рисованный муляж, прикреплённый к советскому столу – тому самому, раскладному. Приклеивала на ПВА невообразимой красоты снежинку, кое-как приматывала носок скотчем к столу, то есть к камину и ждала чуда. Но чуда не происходило, потому что родители думали, что это просто моё дизайнерское решение. А подарки традиционно клали под ёлку. На этом моя очарованность рождеством прекратилась.

На много лет. До тех самых пор, пока в конце ноября я не съездила в Тайланд и не попала в эту круговерть подготовки к Рождеству. Я понимаю, что Тайланд не самое волшебное место, где можно в полной мере ощутить дух Рождества. Но того, что я увидела – мне хватило. Торговые центры ослепляют своими огнями, повсюду эльфы, леденцы-тросточки, пряничные домики, украшения, гирлянды, «хоу хоу хоу» и полный «Merry Christmas»! И тут во мне проснулась та маленькая очарованная девочка, которая накупила всяких ёлочных украшений, как говорится «себе и своему цыганёнку» - такие они были красивые.

Что сказать, Рождество за рубежом очень коммерциализировалось, но стоит ли их осуждать за это? Их Рождество – как наш Новый год, празднуется с шиком и помпой. Появилось даже такое выражение – «Рождество — это Диснейленд христианства». Мне стало интересно, действительно ли в фильмах всё показывают так как есть на самом деле. Написала своему однокласснику, который семь лет живёт в Америке – расскажи всё как на духу, я приму любой ответ. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ожидание и реальность совпадали. Есть в этом своя магия и привязка к детству.

Он рассказал, что Рождество — это единственный серьёзный праздник, когда большинство людей могут взять выходной и провести его в кругу семьи. Все дома, действительно украшаются гирляндами, световыми инсталляциями и ростовыми надувными фигурами. Масштаб украшательства зависит от нескольких факторов – от региона, района города и личных предпочтений домовладельца. Стол накрывают тоже масштабно. Подают свинину или курицу, запеканку из зелёной фасоли и сладкой картошки, салаты, клюквенный соус и домашнее печенье. Наряжают ёлку, дарят подарки. Картинка сошлась, я спокойна.

А что с Рождеством у нас? Раньше Новый год был второстепенным праздником и уступал почётное место Рождеству. Но после всех перипетий и метаморфоз, произошедших в СССР – религиозный праздник уступил место светскому. Может оно и к лучшему. В том смысле, что празднование Нового года – это безудержное веселье, корпоративы, после которых хочется написать заявление «по собственному», обильное застолье и куча ненужных подарков с символом года. А Рождество – это тихий семейный праздник, который отмечают скромно, в рамках определённых традиций.

В России Рождество празднуют 7 января. В это время принято собирать родных и близких за праздничным столом. В канун Рождества (сочельник) – угощения должны быть постными, а в рождественский вечер, напротив – изобильными и щедрыми. В доме обязательно должна быть ель или еловая веточка, украшенная игрушками и свечами – в память о Вифлеемской звезде.

Также принято помогать бедным и одиноким людям, дарить угощения и подарки кормить бездомных животных. Эта традиция мне особенно симпатична, хотя добрым можно быть всегда.

Подарки на рождество не должны быть дорогими, они могут быть скромными, но наделёнными смыслом. Принято дарить горшечные растения, свитера, варежки, домашний текстиль, угощения, свечи, сувениры, олицетворяющие рождество, иконы. Особенно ценятся подарки, сделанные своими руками. Благо, Pinterest сейчас переполнен идеями для Рождественских подарков.

Я желаю каждому из вас встретить Новый год с размахом, в шумной компании, с салютом и оливье, в красивой одежде под бой курантов, брызги шампанского и песню «Happy new year»! Но также, я желаю вам встретить Рождество со своей семьёй – с теми людьми, которых вы искренне любите. Наденьте красивый свитер, улыбнитесь, как в рекламе майонеза, украсьте ёлку попкорновой гирляндой и сделайте подарки своими руками – они ценнее всего. А я, в свою очередь, уже куплю красивый рождественский носок, повешу его на рисованный камин возле ёлки и буду ждать чуда. Я оптимистка!

Автор колонки Регина Мусина