Случайно или для красоты? Тюменцы обнаружили вмерзших в стены ледового городка рыбок

Ледовый городок на Цветном бульваре еще не достроен, но уже стал причиной спора среди жителей Тюмени. Дотошные горожане разглядели в ледяных блоках, из которых строится городок, два десятка рыбок.

Спасем рыбок!

В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» тюменцы принялись горячо спорить по поводу ледяного плена для «живого серебра». Они гадают, можно ли оживить рыбешек, если вынуть их изо льда.

«Если лед растопить и вызволить рыбок, то они будут живыми, проверьте сами», – дает «умный» совет Иван Ростовщиков.

Совсем крошечный малекФото: Алена Кульмухаметова

Зоозащитники тут же принялись переживать: «О, бедные рыбки», «давайте их спасем», «если опустить вмерзшую в ледяной блок рыбу в холодную воду, она оживет», – сыплются комментарии, от которых впору начать беспокоиться по поводу сохранности ледового городка. Многие тюменцы вовсе уверены, что рыбок вморозили специально для красоты.

«В среднем при температуре - 40 лёд от толщины 20 см от поверхности промораживается на 2–3 см в сутки, стало быть рыбка уперлась спинкой в лёд и ждала неподвижно дня три? Так как температура была максимум - 30 в этом году, и то пару дней, это искусственная заморозка», – заявляет Алексей Овчеренко.

Чебак и окунь

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» решил развеять сомнения горожан и отправился на Цветной бульвар, где полным ходом рабочие возводят ледяное чудо.

Обойдя весь городок, мы нашли несколько рыбешек размером от 3 до 8 сантиметров, вмерзших в ледяные блоки, но не десятки, как описывают горожане.

Вмерзших мальков видно издалека невооруженным глазомФото: Алена Кульмухаметова

Рабочие рассказали, что лед им поставляют из водоемов открытого типа: рек и озер, а потому редкие рыбешки – вполне нормальное явление. Помимо них, во льду оказались пара листиков и травинок. По словам специалистов, на качество и прочность ледяного городка это никак не влияет.

Кроме того, ледяные скульптуры в виде тройки лошадей, трона, витязей и других сказочных персонажей, выполнены из кристально-прозрачного материала.

Версия, что тюменцы возмущены и обеспокоены количеством вмерзших рыбок, отпадает. Прохожие и гуляющие по бульвару мамы и бабушки с детьми с интересом показывали своим чадам плененных мальков.

– Это чебак, а вот окунь, они водятся в наших водоемах. Помнишь, дед привозил с рыбалки улов, но там они покрупнее были, – просвещает бабушка внука.

Рядом с ними мама с дочкой также с любопытством рассматривают рыбешек и делают фото. Возмущенных и разочарованных вмерзшими в лед мальками тюменцев на бульваре не нашлось.

Ледяные скульптуры кристально прозрачныеФото: Алена Кульмухаметова

Разморозим – оживут?

Спасение рыбок зоозащитникам придется отложить. Оказавшиеся в плену льда мальки погибли.

Для начала тюменцам нужно вспомнить, много ли рыбы у них оживало на кухне, привезенной с зимней рыбалки? И как часто била по столу хвостом купленная в магазине размороженная горбуша или щука?

Заядлый рыболов Виктор Сухинов отмечает, что рыбок оживить уже нельзя. Лед для строительства городка берется поверхностный. То есть рыбки вмерзли в лед, находясь у поверхности воды.

– Зимой вся рыба уходит ко дну, на поверхность кверху брюшками всплывают лишь погибшие особи. Вот они и вмерзли в лед, – заверяет он. – Спасти рыбок нельзя! Жалостливым тюменцам остается только рассматривать мальков в стенах ледового городка и делать памятные фото.

До открытия ледового городка остались считанные дниФото: Алена Кульмухаметова

Добавим, что строительство ледового городка завершается. Он выполнен по мотивам сказок Петра Ершова «Конек-Горбунок». Городок раскинулся от арки со стороны ул. Орджоникидзе до фонтана «Времена года». Вся композиция состоит из более чем 20 скульптурных композиций. В центре бульвара возведен 9-метровый ледовый дворец.

Уже сейчас все желающие смогут скатиться со спины рыбы-кита. Также на бульваре установлены горки-теремки, ледовые стога сена, тройки лошадей и ещё множество игровых и фотозон, подсвеченных изнутри.