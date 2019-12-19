Не кнутом, а пряником: в Тюмени бережно хранят семейные ценности

Государство уже несколько лет борется за то, чтобы не лишать взрослых родительских прав и не забирать детей из семей. Вот и в Тюменской области целый комплекс мер направлен на профилактику социального сиротства и оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Комсомолка» узнала, что делают в регионе, чтобы дети не превращались в «маугли», чтобы с ними не случились еще более трагические истории.

Сначала профилактика

Для решения проблем семей с детьми используются социальные технологии и методики работы, которые предусматривают как профилактическую направленность, так и оказание необходимых видов помощи с учетом выявленной потребности семьи.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, в регионе выстроена система оперативного выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Таким семьям жизненно важно преодолеть кризисную ситуацию, иначе быть беде. Поэтому необходима профилактика семейного неблагополучия и организация комплексной межведомственной работы по оказанию им своевременной помощи. Программа для каждой семьи разрабатывается индивидуально, с подключением различных ведомств. И ресурсов на то, чтобы оказать эту помощь и социальные услуги различного характера – материальные и психологические, семьям с детьми хватает.

– Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществляется всеми ведомствами системы профилактики. Также в помощь органу опеки и попечительства отдельные полномочия органа выполняют 30 организаций социального обслуживания населения, – добавили в областном департаменте соцразвития.

От анонимной консультации до реабилитации в загородном лагере

Что же это за социальные технологии? Например, «Ранняя профилактика социального сиротства». Она обеспечивает оперативное выявление и создание необходимых условий для оказания социально-психологической и реабилитационной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отказавшимся от новорожденного ребенка.

В то же время технология «Оказание экстренной психологической и правовой помощи подросткам и членам их семей в сети Интернет» обеспечивает доступность и оперативность анонимной квалифицированной помощи через интернет и позволяет охватить максимальное число несовершеннолетних и родителей. Ежегодно число обратившихся граждан составляет более 8 тысяч человек, в том числе более двух тысяч несовершеннолетних.

К тому же на базе социально-реабилитационных центров реализуется технология по социальной реабилитации неблагополучных семей с детьми в условиях стационарных отделений с целью формирования ответственного родительства, решения проблем социального неблагополучия семей с детьми. Технология предусматривает проведение одновременно реабилитационной работы с родителем и ребенком, при этом взрослый продолжает с помощью специалистов ведомств системы профилактики выполнять свои родительские обязанности. Туда помещаются дети с родителями в случаях, когда все методы социальной работы, реализуемые по месту проживания семьи, не дают положительного результата. Ежегодно реабилитацию проходят около 50 семей.

В октябре прошлого года департамент социального развития Тюменской области запустил новый социальный проект «Выездная семейная реабилитация в условиях загородных лагерей». Мероприятия проекта направлены на коррекцию детско-родительских отношений, вовлечение детей и родителей в совместную деятельность, повышение педагогической грамотности родителей. Ежегодно семейную реабилитацию в условиях загородных лагерей проходят более 200 семей.

Настороже

Как подчеркнули в департаменте, лишение родительских прав происходит лишь в крайних случаях. Эта исключительная мера допускается тогда, когда защитить права и интересы детей по-другому уже невозможно.

Так что службы социальной помощи всегда настороже, чтобы не произошло трагических случаев жестокого обращения с детьми. Для этого в круглосуточном режиме организована служба экстренного реагирования.

– В состав службы входят специалисты органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания населения, образования, которые при поступлении сигналов от граждан осуществляют выезд в семью с целью оказания помощи. Также обращение о том, что ребенок находится в обстановке, угрожающей его жизни, здоровью и нормальному развитию, можно направить в территориальные органы социальной защиты населения. По итогам проверки семьи принимаются соответствующие меры по защите прав и охраняемых законом интересов детей, – уточнили в департаменте.

С 1 сентября 2010 года Тюменская область подключена к единому общероссийскому детскому телефону «Доверие» 8-800-2000-122. Работа службы направлена на снижение психологического дискомфорта, создание атмосферы психологической защищенности подростков и их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно поступает более шести тысяч обращений, в том числе более четырех тысяч обращений несовершеннолетних.

Куда звонить, если ребенок попал в беду

Телефон службы экстренного реагирования по городу Тюмени: 8 (800) 200-72-01, в других муниципальных образованиях жители могут обратиться по круглосуточному телефону 02.

Сам ребенок может также позвонить по единому общероссийскому детскому телефону «Доверие»: 8-800-2000-122.